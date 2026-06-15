Mladić s Balkana uhapšen u slučaju mrtve bebe na granici u Austriji: Obdukcija otkrila užas

Autor:ATV
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Dvadesetšestogodišnji državljanin Rumunije nalazi se u pritvoru u zatvoru u Ajzenštatu zbog sumnje da je umješan u smrt novorođene bebe čije je tijelo pronađeno u crnoj torbi 18. januara ove godine na granici Austrije i Mađarske.
Informaciju je u ponedjeljak potvrdilo Javno tužilaštvo u Ajzenštatu.
Prema rezultatima obdukcije, djevojčica je rođena živa, a preminula je usljed nasilne smrti. Kao uzrok smrti navedena je traumatska povreda mozga.
Istraga je dovela do prvih hapšenja sredinom februara, kada su uhapšene četiri osobe, među kojima i majka novorođenčeta, tada sedamnaestogodišnja Rumunka.
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Ona je zajedno sa još dvije Rumunke pronađena u Njemačkoj i izručena Austriji, dok je jedan muškarac uhapšen u Rumuniji.
Austrijske vlasti sada navode da je identifikovan i peti osumnjičeni, za kojeg se vjeruje da je bio u vozilu kojim su Rumuni putovali u vrijeme zločina. On je lociran i uhapšen u Njemačkoj sredinom maja, a početkom juna izručen je Austriji.
Tužilaštvo nije saopštilo detalje njegovog saslušanja. O eventualnom podizanju optužnica biće odlučeno nakon završetka istrage.
(Telegraf)
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