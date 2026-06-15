U toku akcija „Pelikan“ na području Zvornika i Bijeljine

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Zvornik realizuju operativnu akciju „Pelikan“ na području Zvornika i Bijeljine.

U ovim aktivnostima do sada je slobode lišeno osam lica, a u toku su pretresi na više lokacija.

Akcija „Pelikan” usmjerena je na procesuiranje krivičnih djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, „Omogućavanje uživanja opojnih droga” i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija”.

Sve mjere i radnje provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.