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U toku akcija „Pelikan“ na području Zvornika i Bijeljine

Autor:

ATV
15.06.2026 09:44

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У току акција „Пеликан“ на подручју Зворника и Бијељине
Foto: ATV

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Zvornik realizuju operativnu akciju „Pelikan“ na području Zvornika i Bijeljine.

U ovim aktivnostima do sada je slobode lišeno osam lica, a u toku su pretresi na više lokacija.

Akcija „Pelikan” usmjerena je na procesuiranje krivičnih djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, „Omogućavanje uživanja opojnih droga” i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija”.

Sve mjere i radnje provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

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akcija Pelikan

MUP Republike Srpske

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