U toku akcija „Pelikan“ na području Zvornika i Bijeljine

Autor:ATV
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Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Zvornik realizuju operativnu akciju „Pelikan“ na području Zvornika i Bijeljine.
U ovim aktivnostima do sada je slobode lišeno osam lica, a u toku su pretresi na više lokacija.
Akcija „Pelikan” usmjerena je na procesuiranje krivičnih djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, „Omogućavanje uživanja opojnih droga” i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija”.
Sve mjere i radnje provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
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