Saobraćajna nesreća u Ramićima: Velika gužva na izlazu iz Banjaluke

Na izlazu iz Banjaluke, u naselju Ramići, jutros je došlo do saobraćajne nesreće koja je izazvala ogroman saobraćajni kolaps i kilometarske kolone.

Udes se dogodio u blizini benzinske pumpe „Krajina Petrol“.

Zbog sudara i vozila koja se nalaze na kolovozu, saobraćaj se na ovom izlazu iz grada odvija izuzetno otežano i usporeno. Za samo nekoliko minuta formirale su se nepregledne kolone automobila i teretnih vozila koja praktično stoje u mjestu u smjeru prema Ramićima.

Apeluju se na sve koji su planirali put ovim pravcem da se naoružaju strpljenjem ili, ukoliko je to moguće, koriste alternativne saobraćajnice kako bi izbjegli velika zadržavanja.

(BL-portal)