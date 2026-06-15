Veliki požar u Beogradu, gori poznati tržni centar

Autor:ATV
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Veliki požar izbio je jutros u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu.
Kako je RTS nezvanično saznao, gori više lokala i krov tržnog centra.
Na terenu je oko 40 vatrogasaca sa deset vozila sa cisternama. U toku je intervencija.
Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.
Gust crni dim vidljiv je iz više dijelova grada.
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