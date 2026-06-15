Veliki požar u Beogradu, gori poznati tržni centar

Foto: RTS/printscreen

Veliki požar izbio je jutros u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu.

Kako je RTS nezvanično saznao, gori više lokala i krov tržnog centra. Na terenu je oko 40 vatrogasaca sa deset vozila sa cisternama. U toku je intervencija. Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore. Gust crni dim vidljiv je iz više dijelova grada.

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