Logo

Veliki požar u Beogradu, gori poznati tržni centar

Autor:

ATV
15.06.2026 08:05

Komentari:

0
požar Beogard gori tržni centar
Foto: RTS/printscreen

Veliki požar izbio je jutros u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu.

Kako je RTS nezvanično saznao, gori više lokala i krov tržnog centra.

Na terenu je oko 40 vatrogasaca sa deset vozila sa cisternama. U toku je intervencija.

Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.

Gust crni dim vidljiv je iz više dijelova grada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Beograd

Gori Enjub

Vatrogasci

Policija

vatra

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац држи нож

Srbija

Brutalan sukob dvije porodice: Ubijen mladić; Familije u rodbinskim vezama

13 h

0
Вода ријека

Srbija

Nova tragedija na rijeci: Pronađena tijela dvojice muškaraca

15 h

0
Облачно вријеме и олуја

Srbija

Građanima stigla hitna SMS upozorenja; Srbija na udaru oluje – stiže haos

18 h

0
maline

Srbija

Za berbu malina 120 KM dnevnica: Radnika ni na vidiku

1 d

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima