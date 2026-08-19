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Slava grada: U Trebinju održana svečana litija

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 22:00

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Слава града: У Требињу одржана свечана литија
Foto: ATV

U Trebinju je večeras ispred Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg održana svečana litija u kojoj je bio veliki broj građana Trebinja i gostiju.

Litiju je predvodio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvom i monaštvom.

U litiji su bili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i druge zvanice iz javnog i političkog života.

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Tagovi :

Preobraženje Gospodnje

Trebinje

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