Haos u Domu penzionera Tuzla: Porodicama rečeno da stariji moraju otići

Novi problem u Domu penzionera Tuzla. Nakon što je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak utvrdilo da ova ustanova ne ispunjava sve propisane uslove za rad, otvoreno je pitanje smanjenja broja korisnika.

Pojedine porodice već su dobile obavještenja da njihovi najbliži moraju napustiti Dom, dok iz Ministarstva tvrde da njihovo izmještanje nisu naložili. Iz Doma poručuju da rade na rješavanju problema i da nijedan korisnik neće završiti na ulici.

Među onima koji su dobili obavještenje je i porodica Ahme Kordića, koji se Federalnoj televiziji javio iz Danske. Njegova majka u Domu penzionera boravi od septembra prošle godine. Kao krajnji rok za napuštanje ustanove naveden je 20. avgust.

- Institucije nisu ponudile nikakvo alternativno rješenje, odnosno alternativni smještaj i to je sad prepušteno nama, porodicama i mi se moramo boriti da pronađemo drugi alternativni smještaj - kazao je on.

Obavještenje o iseljenju

Prema Kordićevim saznanjima, osim njegove majke, Dom bi trebalo napustiti još oko 60 korisnika. Zvaničan broj, međutim, nije saopšten. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona navode da nemaju upravljačke ingerencije nad Domom, čiji je osnivač Grad Tuzla, niti odlučuju o prijemu, otpustu ili eventualnom premještaju konkretnih korisnika:

"Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka. Ministarstvo naglašava da navedenim rješenjem, niti bilo kojim drugim svojim aktom, nije naložilo otpust ili izmještanje postojećih korisnika JU Dom penzionera Tuzla"

Kordić kaže da je odgovore i rješenje za smještaj majke tražio na više adresa.

"Odgovor od Ministarstva koje je izdalo ovu naredbu nikad nisam dobio, Grad Tuzla takođe mi se nikad nije javio. Jedini transparentni koji su bili u ovom slučaju je Dom penzionera sa kojim jako dobro sarađujem i Centar za socijalni rad mi se javio i rekao da to nije u njihovoj nadležnosti", istakao je za FTV.

Niko neće završiti na ulici

Iz Doma penzionera Tuzla u telefonskom razgovoru za Federalnu televiziju poručili su da nijedan korisnik neće završiti na ulici.

Dom penzionera mora smanjiti broj korisnika, ali još nije poznato koliko će ih morati otići niti prema kojim kriterijumima. Ministarstvo tvrdi da izmještanje nije naložilo, pa odluke o tome ostaju na Ustanovi. Ali, za porodice ostaje ključno pitanje, gd‌je će biti zbrinuti oni koji budu morali napustiti Dom penzionera?