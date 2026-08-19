Preobraženje u Sarajevu, vjernici proslavili slavu hrama na Pofalićima

Danas se slavilo u centru Sarajeva. Stotine sarajevskih Srba okupile su se na Pofalićima kod crkve Preobraženja Gospodnjeg. I ovaj susret tradicionalno je obilježilo kolo.

"Prije rata sam poveo kolo barem 20 puta. To je ogromno kolo bilo, nije bilo važno koje smo nacije, svi smo se hvatali", priča Mile Stanišić.

"Došla sam iz Beograda, a rođena sam u Sarajevu. Dođem samo da se izigram, da povedem jedno kolo sa mojom rajom. Što ih je ostalo – vrlo malo", kaže Slavica Karabatak.

Već 62 godine ovdje dolazi i Branko Kenjić. Sa prijateljem, u srpskoj nošnji, sjeća se vremena kada se kolo igralo preko tramvajskih šina.

"Ovaj sav prostor do Čengić Vile, gdje se dvojka nekada okretala, sve je to bilo zauzeto od naroda. Teško se moglo proći.

Šezdesetih i sedamdesetih godina, jesu li ljudi tako obučeni dolazili?

Da, da, te starije generacije su nosile. Rijeđe se, sve rijeđe nosilo. Normalno je bilo čaršijom sa šubarom proći. Sada, ne vjerujem da bi smio", priča Branko.

Nema Sarajlije, a da se ne sjeća Preobraženja kod crkve na Pofalićima.

"Ja sam se u ovoj crkvi krstila '55. godine.

Od djetinjstva. I kada sam bio momak i zabavljao se, a radio sam u Energoinvestu. To mi je bio najdraži naš teferič.

Ja sam '68. došao u Sarajevo i dolazio sam redovno.

Bilo je puno više svijeta, ulice su bile sve zatvorene. Hodalo se od Marin Dvora do Malte", kažu oni.

Proslavi je prethodila Sveta liturgija koju je predvodio mitropolit dabrobosanski Hrizostom. Osveštano je grožđe. Vjeruje se da se na Preobraženje ljeto preobražava u jesen, a u narodu postoji vjerovanje da se tada mijenjaju i gora i voda.

Svečanosti su prisustvovali i gradonačelnici najvećih gradova na istoku Republike Srpske – Istočnog Sarajeva i Bijeljine. Odlučeno je da grad Bijeljina 2028. godine kumuje slavi hrama.

"To ćemo uraditi sa velikom radošću, jer je veliki broj stradalog srpskog naroda morao da napusti svoja vjekovna ognjišta i da potraži zagrljaj u Semberiji, koja je prihvatila naš srpski slobodarski narod", kaže Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.

"Danas ovaj hram proslavlja svoju krsnu slavu. Svake godine, osim kumova, okupi veliki broj ljudi. Iako fizički, svakodnevno, Srba ovdje nema, ja sam često govorio: ovo je zaista korijen postojanja Srba na ovim prostorima", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva

Crkva na Pofalićima jedna je od najljepših u Sarajevskom polju. Projektovao ju je Aleksandar Deroko. Osveštana je 1940. godine, a tom činu prisustvovalo je 50.000 vjernika.