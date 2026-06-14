Građanima stigla hitna SMS upozorenja; Srbija na udaru oluje – stiže haos

RHMZ je aktivirao SMS hitna upozorenja zbog grmljavinskog nevremena koje se očekuje u više dijelova Srbije, uz pljuskove, grad i olujni vjetar, najprije u Vojvodini, a zatim i u centralnim krajevima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usljed grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na dijelovima teritorije Srbije.

"Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa", navedeno je na sajtu RHMZ-a.

RHMZ je takođe upozorio da se jaki konvektivni razvoji sa juga Mađarske premještaju ka sjeveru Vojvodine, Bačkoj, pa se na ovom području u narednih pola sata očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vjetrom u zoni pljuskova.

Građanima stigla hitna SMS upozorenja

Tendencija daljeg premještanja je ka sjevernom i srednjem Banatu. RHMZ je prethodno saopštio da se danas poslije podne u Vojvodini očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

Kasnije u toku večeri očekuje se premještanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, dok će se u drugom dijelu noći ka ponedjeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području.

Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras u pojedinim dijelovima Beograda kratkotrajno mogu biti intenzivniji, uz grad i olujni vjetar.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vrijeme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj, prenosi Tanjug.