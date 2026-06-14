Ova 3 kineska znaka narednih 7 dana štite zvijezde: Kineski horoskop najavljuje nedjelju iz snova

Dok se proleće polako oprašta, a ljeto kuca na vrata, mnogi će tokom narednih dana imati osjećaj da se stvari konačno pomjeraju sa mrtve tačke. Kineska astrologija za period od 15. do 21. juna donosi posebno povoljne okolnosti za tri znaka koja su prethodnih mjeseci prolazila kroz izazove, preispitivanja i čekanje da se određene životne oblasti konačno stabilizuju.

Naredna nedjelja donosi energiju koja podstiče rast, napredak i donošenje važnih odluka. Za neke će to značiti finansijski oporavak, za druge ljubavni preokret, a za treće dugo očekivanu potvrdu da su na pravom putu. Ono što je zajedničko svim ovim znacima jeste osjećaj da se trud koji su ulagali konačno isplaćuje.

Prema kineskom horoskopu, najveći srećnici biće Zmaj, Zmija i Konj.

Zmaj

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Pripadnici znaka Zmaja ulaze u nedelju tokom koje će prvi put posle dužeg vremena osetiti da se teret sa njihovih leđa polako smanjuje. Poslovne obaveze koje su ih iscrpljivale, rokovi koji su delovali nemoguće i situacije koje su zahtevale ogromnu količinu energije sada počinju da pokazuju svoju svrhu. Već početkom nedelje mnogi Zmajevi mogli bi da primete da stvari koje su ih nervirale više nemaju toliku moć nad njima, a upravo će to biti prvi znak da ulaze u mnogo mirniji period.

Sredina nedjelje donosi posebno važan trenutak. Rezultati rada koji su dugo bili nevidljivi konačno počinju da izlaze na površinu. Neko će dobiti priznanje na poslu, neko potvrdu da je doneo dobru odluku, dok će pojedini Zmajevi shvatiti da su određene žrtve koje su podnijeli prethodnih mjeseci zapravo bile neophodne kako bi sada mogli da uživaju u plodovima svog rada. Finansijska situacija takođe pokazuje znake poboljšanja, a mnogi će osjetiti veliko olakšanje.

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Posebno zanimljiv period dolazi krajem nedjelje kada će Zmajevi imati priliku da započnu nešto potpuno novo. Za neke će to biti poslovni projekat, za druge novo poznanstvo, a za treće odluka koja će promijeniti naredne mjesece. Biće prisutna rijetka kombinacija samopouzdanja, smirenosti i jasnog fokusa zbog koje će mnogi poželjeti da ih imaju za saveznike.

Savjet za Zmaja: Nemojte trošiti energiju na ljude i situacije koje vam već dugo oduzimaju mir. Fokusirajte se na ono što donosi rezultate i ne plašite se da kažete "ne" stvarima koje više nisu u skladu sa vašim ciljevima.

Zmija

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Za Zmije će naredna nedelja biti mnogo više od običnog perioda sreće. Ona donosi emotivni preokret koji bi mogao da promeni način na koji gledaju na ljubav i odnose sa drugim ljudima. Mnogi pripadnici ovog znaka dugo su pokušavali da pronađu osobu koja odgovara njihovim visokim kriterijumima, a neki su već počeli da sumnjaju da takva osoba uopšte postoji.

Početak nedjelje donosi proces eliminacije. Zmije će mnogo jasnije nego ranije vidjeti ko zaslužuje njihovo vrijeme, a ko ne. Neki odnosi će se završiti, pojedine komunikacije prekinuti, a određeni ljudi zauvijek izaći iz njihovog života. Iako to na prvi pogled može izgledati kao gubitak, zapravo predstavlja oslobađanje prostora za mnogo kvalitetnije prilike koje tek dolaze.

Vrhunac nedjelje stiže pred sam početak leta. Tada mnoge Zmije mogu doživjeti neočekivano otkriće vezano za osobu od koje su imale velika očekivanja. Istina možda neće biti prijatna, ali će otvoriti vrata mnogo boljoj priči. Za slobodne pripadnike ovog znaka postoji mogućnost novog poznanstva koje će odmah probuditi snažne emocije, dok oni zauzeti mogu doživjeti značajno produbljivanje odnosa.

Savjet za Zmiju: Nemojte se plašiti da pustite ono što vas razočarava. Ponekad upravo ono što izgleda kao kraj predstavlja početak mnogo ljepše životne priče.

Konj

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Konje očekuje nedelja tokom koje će univerzum pokušati da ih nauči jednoj veoma važnoj lekciji - da nije sve u brzini. Navikli da stalno jure ka novim ciljevima i da sebe guraju preko granica izdržljivosti, mnogi pripadnici ovog znaka u poslednje vreme osećaju umor koji više nije moguće ignorisati.

Početkom nedelje pokušaće da nastave istim tempom, ali će vrlo brzo shvatiti da pojedine stvari ne mogu biti završene preko noći. Upravo tada dolazi važna promena perspektive. Umesto da se fokusiraju na ono što još nije urađeno, počeće da primećuju koliko su zapravo već postigli. To saznanje doneće im mnogo više samopouzdanja nego što očekuju.

Sredina nedjelje biće idealna za planiranje i organizaciju budućih koraka. Mnogi Konji će dobiti ideju ili smjernicu koja će im pomoći da jasnije vide svoju budućnost. Do kraja nedjelje stiže i potvrda da se nalaze na pravom putu, čak i ako rezultati još nisu u potpunosti vidljivi. Upravo ta potvrda biće dovoljna da u ljeto uđu sa mnogo više optimizma.

Za Konje će najveća nagrada biti unutrašnji mir. Umjesto konstantnog osjećaja da kasne za drugima, počeće da razumiju da svako ima svoj ritam i da uspjeh ne dolazi uvijek onda kada ga očekujemo, već onda kada smo za njega zaista spremni.

Savet za Konja: Prestanite da merite svoj napredak tuđim tempom. Ono što danas djeluje kao usporavanje zapravo može biti najvažnija priprema za veliki uspjeh koji vam dolazi tokom ljeta.

(telegraf)