Ovna čeka strastveni susret, Blizance očekuje nervoza

Ovan

Posao: Završićete sve zaostale poslove do petka popodne kako biste vikend mogli provesti potpuno slobodno. Očekujte iznenadni poziv starog kolege koji će vam ponuditi zanimljiv projekat sa skraćenim radnim vremenom. Pazite na trošenje novca na nepotrebne tehničke uređaje tokom subotnje kupovine.

Ljubav: Strastveni susret tokom subotnjeg večernjeg izlaska ostaviće vas bez daha i punim pitanja. Direktan pristup i iskrenost otvoriće vrata srca osobe koja vas dugo privlači. Ako ste u vezi, partner će vas iznenaditi spontanim izletom u prirodu.

Zdravlje: Najbolji način da sagorite višak energije jeste intenzivno bavljenje sportom ili duga šetnja. Pazite na zglobove kada hodate po neravnom terenu, jer su moguća manja uganuća. Uveče se opustite uz tihu muziku kako biste smirili izraženu impulsivnost.

Bik

Posao: Petak je u znaku planiranja dugoročnih investicija koje će vam doneti sigurnost. Provjera stanja na bankovnom računu izmamiće vam osmijeh na lice jer stiže neočekivani bonus. Izbjegavajte poslovne razgovore tokom nedjeljnog ručka kako biste sačuvali mir.

Ljubav: Večera u vašem omiljenom restoranu biće savršena prilika za dubok razgovor sa partnerom. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga veoma stabilnog i privlačnog u blizini pijace ili sajma. Vaša senzualnost je na vrhuncu, zato uživajte u svakom dodiru i pogledu.

Zdravlje: Hedonizam je vaš zaštitni znak, ali pazite da ne preterujete sa teškom hranom i slatkišima. Masaža vrata i ramena će vam pomoći da se rješite nagomilane napetosti. Kvalitetan san će biti neophodan da biste napunili baterije za novu nedjelju.

Blizanci

Posao: Vaša kreativnost vrvi od energije, pa ćete zapisivati ideje čak i dok se odmarate. Grupna poruka će otkriti sočne kancelarijske tračeve koji mijenjaju vašu percepciju kolege. Fokusirajte se na organizovanje za predstojeću nedjelju kako biste izbjegli haos u ponedjeljak.

Ljubav: Flert putem društvenih mreža postaće prilično intenzivan i uzbudljiv u subotu. Kratak vikend izlet sa prijateljima doneće vam komičnu, ali romantičnu situaciju sa strancem. Komunikacija je vaša najveća snaga, zato iskoristite svoj šarm da osvojite koga god želite.

Zdravlje: Osjećaćete se malo nervozno, pa će vježbe disanja biti veoma korisne. Vaše glasne žice mogu biti napregnute zbog previše razgovora, pa pijte puno toplih tečnosti. Svež vazduh i promjena okruženja biće najbolji lijek za vaš um.

Rak

Posao: Intuicija će vam pomoći da prepoznate priliku tamo gde drugi vide samo problem. Moguća je manja svađa sa pretpostavljenim oko vašeg rasporeda rada, ali ćete je riješiti diplomatski. Iskoristite nedjelju da mirno isplanirate kućni budžet i buduće troškove.

Ljubav: Emotivno dubinsko zaronanje sa porodicom doneće vam dugo željeni osećaj pripadnosti. Nostalgična poruka od bivše ljubavi mogla bi da stigne u subotu uveče i probudi stara sjećanja. Slušajte svoje srce, ali ne dozvolite da vas prošlost previše sputava u sadašnjosti.

Zdravlje: Vaš stomak će biti posebno osjetljiv, zato izbegavajte previše začinjenu i masnu hranu. Tople kupke i mirisne sveće će vam pomoći da postignete unutrašnji mir. Intuicija vam govori da vam je potrebno više sna, zato nemojte ostajati budni do kasno.

Lav

Posao: Kreativni proboj na projektu na kojem radite nedeljama konačno se dešava u petak. Priznanje od autoriteta stići će u obliku pohvale pred celim timom. Međutim, ne dozvolite da vas ponos spreči u saradnji sa mlađim kolegama.

Ljubav: Ovog vikenda bićete u centru pažnje na svakom društvenom događaju. Dramatičan, ali pozitivan obrt u vašem odnosu sa voljenom osobom uneće novu iskru u vezu. Slobodni će privući pažnju svojim samopouzdanjem i originalnim modnim izborima.

Zdravlje: Kičma zahtijeva dodatnu pažnju i blago istezanje nakon naporne radne nedjelje. Nivo energije je visok, ali čuvajte se jakog sunca ako planirate da budete napolju. Osmijeh je vaše najbolje oružje protiv bilo kog oblika stresa.

Djevica

Posao: Temeljno čišćenje radnog prostora doneće vam neočekivano otkriće važnog dokumenta. Analiza troškova će pokazati da ste uštedeli više nego što ste u početku mislili. Posvetite vikend razmišljanju o promeni karijernog pravca bez donošenja iznenadnih odluka.

Ljubav: Analiziraćete svaku reč i gest svog partnera, ali pokušajte da se malo više opustite u trenutku. Mali znaci pažnje će vam ovog vikenda mnogo više značiti nego velika i prazna obećanja. Neko iz vaše prošlosti bi mogao da vas potraži za ležeran prijateljski razgovor.

Zdravlje: Fokusirajte se na zdravlje varenja i uključite više vlakana u ishranu vikendom. Šetnje u tišini rano ujutru će vam pomoći da razbstrite um i smanjite anksioznost. Vašem telu je potrebna rutina, čak i slobodnim danima.

Vaga

Posao: Diplomatske veštine biće ključne za smirivanje tenzije u grupnom razgovoru sa kolegama. Balans između posla i slobodnog vremena biće izazovan, ali ćete uspeti da sve uravnotežite. Dobićete informacije o novom otvorenom radnom mestu u vašoj industriji.

Ljubav: Harmonija u vašim vezama biće vam prioritet broj jedan ove subote i nedelje. Poziv na venčanje ili proslavu doneće vam poznanstvo koje će vam ubrzati puls. Vaša diplomatska priroda će vam pomoći da izgladite nesporazum sa bliskim prijateljem.

Zdravlje: Zdravlje bubrega je važno, zato povećajte unos čiste vode i izbegavajte previše soli. Posvetite se nezi kože i lica jer će vam to doneti osećaj svežine. Lagana joga ili pilates su idealni za održavanje unutrašnje ravnoteže.

Škorpija

Posao: Strateški potezi koje ste povukli u senci počeće da daju prve konkretne rezultate. Finansijski savet osobe kojoj verujete pokazaće se kao siguran pogodak za vašu ušteđevinu. Čuvajte se impulsivnih odluka vezanih za promenu posla.

Ljubav: Intenzivna hemija sa potpunim strancem mogla bi vas iznenaditi na potpuno neočekivanom mestu. Tajna koju dugo čuvate mogla bi da izađe na površinu tokom iskrenog razgovora kasno uveče. Strast će dominirati vašim vikendom, zato se prepustite svojim osjećanjima bez preteranog analiziranja.

Zdravlje: Imate visok nivo izdržljivosti, ali vam je očajnički potrebna mentalna detoksikacija od svih briga. Izbjegavajte mračne teme i ljude koji vam crpe energiju svojim pesimizmom. Boravak u blizini vode će vam pomoći da se emocionalno regenerišete.

Strijelac

Posao: Optimizam vas ne napušta iako su neki projekti privremeno zaglavljeni u birokratiji. Isplata koju dugo čekate konačno stiže na vaš račun neposredno prije nego što krenete na vikend. Razmislite o studiranju u inostranstvu jer se otvaraju zanimljive stipendije.

Ljubav: Avantura vas zove, pa biste mogli da se spontano nađete na putovanju sa nekim koga volite. Upoznaćete osobu iz potpuno drugačije kulture koja će vas fascinirati svojim pričama. Iskrenost u izražavanju želja donijeće vam nezaboravno i strastveno subotnje veče.

Zdravlje: Budite oprezni u saobraćaju, posebno ako odlučite da vozite bicikl ili rolere. Mišići butina mogu vas boleti nakon povećane fizičke aktivnosti. Vaš duh je slobodan, ali vašem telu je potrebno barem nekoliko sati pravog odmora.

Jarac

Posao: Čak i dok se odmarate, vaš mozak razrađuje scenarije za napredovanje u hijerarhiji. Dobićete redak kompliment od nekoga koga smatrate profesionalnim uzorom. Disciplina tokom vikenda će vas spasiti od stresa kasnije.

Ljubav: Ozbiljnost vaše veze biće stavljena na probu kroz razgovor o vašoj zajedničkoj budućnosti. Dugoročni planovi sa partnerom konačno postaju konkretni i imaju jasne vremenske okvire. Slobodni će preko posla upoznati nekoga ko deli njihove visoke moralne vrijednosti.

Zdravlje: Kolena i zglobovi su vam slabe tačke, zato izbegavajte da ih previše opterećujete. Povećajte unos kalcijuma i vitamina D ishranom ili proverenim suplementima. Mirno veče uz knjigu ili dokumentarac biće najbolji način za opuštanje.

Vodolija

Posao: Inovativna rješenja koja predlažete naići će na oduševljenje vaših najbližih saradnika. Moguća je saradnja sa prijateljem na originalnom projektu koji kombinuje hobi i prihod. Budite spremni na neočekivani imejl koji će promeniti vaše planove za ponedeljak.

Ljubav: Biće vam potrebno više slobode i prostora za sebe, što vaš partner mora pravilno da shvati. Izlazak na neobično i alternativno mesto stvoriće uspomene o kojima ćete dugo pričati. ​​Neko ko vas ceni zbog vaše originalnosti poslaće vam veoma zanimljivu poruku.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa cirkulacijom, zato se pobrinite da se dovoljno krećete. Svež vazduh je neophodan za miran san, zato dobro provetrite spavaću sobu. Eksperimentišite sa novim zdravim receptima koji će obradovati vaše nepce.

Riba

Posao: Umetnički projekti i kreativni rad će procvetati tokom ovog sunčanog vikenda. Vaša intuicija će vam šapnuti pravo rešenje za dilemu koja vas muči već neko vreme. Izbegavajte potpisivanje bilo kakvih ugovora dok se dobro ne naspavate i ne razbstrite glavu.

Ljubav: Romantična atmosfera pored vode probudiće vaše najdublje emocije i želje. Mogli biste osetiti snažnu vezu sa nekim tokom koncerta ili umetničkog događaja. Vaša intuicija vas nepogrešivo vodi ka nekome ko razume vašu sanjarsku prirodu.

Zdravlje: Stopala su vam osjetljiva, pa sebi priuštite opuštajuću kupku poslije dugih šetnji gradom. Meditacija ili lagano sanjarenje će vam pomoći da postignete preko potreban unutrašnji mir. Osluškujte signale koje vam telo šalje i nemojte se forsirati na druženje.

(indeks)