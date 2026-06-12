Dnevni horoskop za 12. jun: Popravlja se finansijska situacija

Ovan

Uspješno rješavate dugotrajan poslovni problem, što vam donosi olakšanje i pohvale nadređenih. Emotivni odnosi su stabilni, dok slobodni privlače osobu iz bliskog okruženja. Moguća je prolazna glavobolja.

Banja Luka Ulice i naselja koja danas ostaju bez struje

Bik

Finansijska situacija se popravlja, ali izbjegavajte nepotrebne troškove i rizična ulaganja danas. Partner vam pruža punu podršku, a slobodni uživaju u pažnji inteligentne osobe. Povećajte unos tečnosti.

Blizanci

Imate mnogo ideja, ali se fokusirajte na jednu kako ne biste rasuli energiju uopšteno. U vezi je vrijeme za iskren razgovor, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Osjećate se odlično.

Rak

Na poslu se oslanjajte isključivo na svoje sposobnosti, jer bi nečiji savjet mogao da vas uplaši. Voljena osoba očekuje više nježnosti, a slobodni maštaju o osobi koja je zauzeta, prenosi Glas Srpske.

Više se šetajte.

BiH Velike promjene na granici: Manje čekanja za bh. prevoznike

Lav

Prihvatite sugestije kolega kako biste brže i lakše priveli kraju jedan važan projekat. Partner je maksimalno posvećen vama, dok slobodni Lavovi ulaze u period uzbudljivih poznanstava. Moguć je bol u leđima.

Djevica

Odličan dan za potpisivanje ugovora i donošenje krupnih odluka koje će promijeniti smjer karijere. Između vas i partnera vlada potpuno povjerenje, a slobodni dobijaju poruku od bivše ljubavi. Smanjite unos kofeina.

Vaga

Vaš trud konačno postaje vidljiv svima, pa očekujte veoma pohvalne komentare od strane šefa. Razumijevanje u vezi je na zavidnom nivou, dok slobodni flertuju na radnom mjestu. Moguća je prehlada.

Region Zemljotres u Albaniji

Škorpija

Moguće su sitne prepreke u realizaciji planova, ali ćete ih brzo prevazići svojom upornošću. Voljena osoba je nesigurna u vaše emocije, pa joj posvetite pažnju. Čuvajte se sitnih povreda.

Strijelac

Dan je idealan za pokretanje novih poslovnih pregovora koji će vam donijeti lijep profit. Zajednički trenuci sa partnerom donose vam mir, dok slobodni šarmiraju sve oko sebe. Pazite na ishranu.

Jarac

Ne preuzimajte na sebe tuđe obaveze jer ionako imate previše sopstvenog posla koji kasni. Imate osjećaj da vas partner ne razumije, dok slobodni uživaju u slobodi. Provjerite krvni pritisak.

Društvo Danas ne zaboravite svoje upokojene: Slavimo Prepodobnog Isakija

Vodolija

Kreativni ste i puni pozitivne energije, što će se odlično odraziti na vaše radne rezultate danas. Partner vas iznenađuje lijepim planom za vikend, a slobodni Ovnovi čekaju vaš poziv. Pazite na zglobove.

Ribe

Očekuje vas kraći poslovni put ili sastanak koji će vam otvoriti potpuno nova vrata. Na emotivnom planu sve ide baš onako kako ste zamislili i željeli. Smanjite unos brze hrane.