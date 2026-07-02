Nestao ribar iz BiH: Potraga i u Hrvatskoj

U toku je potraga za muškarcem na rijeci Uni, javili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja.

Potraga se odvija na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.

Na terenu su trenutno pripadnici hrvatske policije i timovi HGSS iz stanice u Novskoj.

Gradovi i opštine Potraga na Uni: Jedno lice ispalo iz čamca u Kozarskoj Dubici

Portal 24sata.hr nezvanično saznaje da je nestao državljanin BiH.