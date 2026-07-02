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Nestao ribar iz BiH: Potraga i u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 18:36

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У току је потрага за мушкарцем на ријеци Уни, јавили су из Хрватске горске службе спашавања.
Foto: HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja

U toku je potraga za muškarcem na rijeci Uni, javili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja.

Potraga se odvija na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.

Na terenu su trenutno pripadnici hrvatske policije i timovi HGSS iz stanice u Novskoj.

Ријека Уна

Gradovi i opštine

Potraga na Uni: Jedno lice ispalo iz čamca u Kozarskoj Dubici

Portal 24sata.hr nezvanično saznaje da je nestao državljanin BiH.

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potraga

Rijeka Una

nestao muškarac

Hrvatska

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