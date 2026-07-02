Nestao ribar iz BiH: Potraga i u Hrvatskoj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U toku je potraga za muškarcem na rijeci Uni, javili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja.
Potraga se odvija na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.
Na terenu su trenutno pripadnici hrvatske policije i timovi HGSS iz stanice u Novskoj.
Gradovi i opštine
Potraga na Uni: Jedno lice ispalo iz čamca u Kozarskoj Dubici
Portal 24sata.hr nezvanično saznaje da je nestao državljanin BiH.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
2 h0
Region
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Najnovije
18
58
18
55
18
46
18
36
18
29
Trenutno na programu