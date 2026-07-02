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Zaplijenjena veća količina droge koja je bila namijenjena za ljetne zabave

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 15:34

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U Hrvatskoj, na ostrvu Pag zaplijenjena je veća količina droge. Među osmunjičenima se nalazi i par stranih državljana. Oni su navodno u Hrvatsku stigli sa ciljem da preprodaju drogu na ljetnim zabavama.

Kako navodi portal Indeks, riječ je o akciji hrvatske policije u kojoj je razbijen lanac preprodaje droge namijenjene za distribuciju tokom turističke sezone i festivalskih događanja na Pagu.

O akciji se oglasio i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović kojin je rekao da je akcijom razbijen još jedan lanac preprodaje droge.

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- Osumnjičeni su uhapšeni u koordinisanoj akciji hrvatske policije - napisao je Božinović na platformi Iks, gdje je objavio i video.

On je istakao da Hrvatska nastavlja sistemski i odlučno da suzbija kriminal povezan sa drogama i štiti bezbjednost građana.

(Tanjug)

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Pag

Droga

Policija

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