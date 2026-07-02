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Andrej Plenković imao udes

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 12:48

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Андреј Пленковић
Foto: Tanjug/NIKOLA BLAŽEKOVIĆ

Hrvatski premijer Andrej Plenković imao je udes danas u centru Zagreba. Naime, crna blindirana limuzina koja je prevozila premijera sudarila se danas sa drugim vozilom iz svoje kolone.

Nesreća se dogodila na Savskoj cesti.

„Po povratku sa sjednice Vlade iz Nacionalnog sportskog kompleksa, u Savskoj ulici dogodila se manja saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila iz zaštićene kolone. Niko nije povrijeđen. U saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila, niti su pješaci bili ugroženi“, rečeno je za Indeks iz vlade.

U toku je policijska istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Kakav je ovo automobil?

Riječ je o luksuznom i izuzetno skupom Audiju A8 L Sekjuriti, specijalno modifikovanoj i oklopljenoj limuzini njemačkog proizvođača. Ova vozila, koja Ministarstvo unutrašnjih poslova koristi za prevoz najviših državnih zvaničnika i štićenih lica prve kategorije, teška su skoro četiri tone zbog ugrađenih čeličnih ploča, višeslojnog neprobojnog stakla, i posebnih sistema za zaštitu od eksplozija i hemijskih napada.

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Andrej Plenković

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

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