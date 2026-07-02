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Mladi Britanci partijali u Kaštelima pa ih policija sve privela

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 11:21

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Foto: Pexel/ Vladimir Srajber

Policijski službenici iz Kaštela prekinuli su prošle noći zabavu mladih Britanaca u jednoj kući za odmor te priveli i kaznili sve prisutne sa žurke.

Policijska stanica Kaštela zaprimila je dojavu u četvrtak u 00:40 da se iz objekta na području Kaštel Starog čuju vika, galama i glasna muzika. Izlaskom na teren policajci su potvrdili da su prijave građana tačne. U kući za odmor zatekli su 18 državljana Velike Britanije, u dobi od 20 do 25 godina, koji su vikali i galamili u dvorištu i na balkonima, čime su uznemirili lokalno stanovništvo i narušili noćni mir, objavila je policija.

Policajci su odmah prekinuli žurku i svih 18 britanskih državljana odveli u policijsku stanicu. Svi su kažnjeni novčanim kaznama zbog počinjenih prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Osam sličnih intervencija u samo sedam dana

Ova intervencija nije izoliran slučaj na području Kaštela. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske navode da su u proteklih sedam dana policijski službenici u čak osam navrata morali postupati po dojavama o remećenju noćnog mira.

U svim tim slučajevima radilo se o glasnoj muzici, buci i galami koji su dopirali iz objekata za odmor. Policija je u svakom od tih osam događaja potvrdila istinitost dojava građana, prekinula narušavanje mira te kaznila počinitelje.

Upozorenje i preporuke za iznajmljivače

Iz policije naglašavaju da će, posebno tiokom turističke sezone, nastaviti kontinuirano i odgovorno postupati po svim dojavama građana s ciljem zaštite javnog reda i mira.

Ujedno su uputili apel i preporuku svim iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor. Savjetuju im da svoje goste i korisnike smještaja unaprijed jasno upoznaju s pravilima ponašanja u destinaciji, a posebno s obavezom poštovanja javnog reda i mira kako bi se spriječile situacije koje narušavaju kvalitetu života lokalnog stanovništva, prenosi Indeks.hr

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