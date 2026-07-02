Ronilac u Dalmaciji imao neprijatan susret s opasnom otrovnom ribom: "Ubola me, završio sam u hitnoj"

Video snimak ronioca koji je kod Pelješca snimio ribu lava, invazivnu vrstu koja se posljednjih godina sve češće pojavljuje u Jadranu, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

U komentarima ispod objave u poznatoj Fejsbuk grupi "Živi svijet Jadranskog mora", ubrzo su i drugi podijelili svoja iskustva sa ovom ribom, uključujući i neprijatne ubode.

"Našao sam ribu lava na Pelješcu. Nisam znao da mi je kamera mutna dok nisam izašao iz mora", napisao je autor videa uz snimak objavljen na Fejsbuku.

U komentarima se ubrzo javio jedan pratilac koji je otkrio da je i sam imao neprijatno iskustvo sa ovom otrovnom ribom.

"Gađao sam ih stalno do neki dan i više nikad. Ubola me i nije bilo baš lijepo", napisao je.

Svoje iskustvo podijelio je i drugi učesnik rasprave, koji navodi da su kod njega posljedice uboda bile znatno izraženije.

"Boljelo je tri dana, baš kao što piše na internetu. Bol je dosta jači nego od škarpine. Dovoljno je da mi je pokvarila jutro. Čak sam išao i u hitnu jer nisam bio siguran šta će biti, pošto ne poznajem nikoga koga je ubola. Takođe sam pročitao da jedna riba može da izbaci dva miliona jaja, tako da mi tu zapravo ne možemo mnogo da zaustavimo", napisao je.

Riba lav se smatra invazivnom vrstom koja se posljednjih godina širi Sredozemljem, pa tako i Jadranom. Poznata je po otrovnim bodljama koje mogu izazvati veoma bolne ubode, zbog čega stručnjaci upozoravaju da je potrebno pažljivo rukovanje, piše Slobodna Dalmacija.

Riba potiče iz Indijskog i Tihog okeana. Prepoznatljiva je po dugim, lepezastim perajima i prugama koje podsećaju na lavlju grivu. Iako atraktivnog izgleda, predstavlja ozbiljnu pretnju ekosistemu jer u Jadranu gotovo da nema prirodnih neprijatelja.

Od 2024. godine smatra se stalnim stanovnikom Jadranskog mora, a stručnjaci upozoravaju da je riječ o veoma prilagodljivoj vrsti koja se brzo širi. U pojedinim dijelovima Sredozemlja već godinama pravi velike probleme jer narušava domaću faunu i nema prirodne neprijatelje.

Jedan ronilac opisao je da je 2025. godine na Kipru gotovo bilo nemoguće vidjeti druge ribe osim ribe lava. Drugi navode da se u nekim zemljama podstiče njihovo uklanjanje iz mora jer se nekontrolisano šire i narušavaju biološku ravnotežu.