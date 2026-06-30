Logo

Evropa želi da potpuno iskorijeni ribu-zec: Evo koliko će se plaćati svaki ulovljeni kilogram

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 08:09

Komentari:

0
Риба зец
Foto: pexels/Airam Dato-on

Grčka je od ponedjeljka pokrenula prvi evropski program novčanih podsticaja za izlov invazivne srebrne naduvnice, poznate i kao riba zec (Lagocephalus sceleratus), vrste koja predstavlja ozbiljnu pretnju morskim ekosistemima, ribarstvu i ljudskom zdravlju.

Program će u početnoj fazi biti sproveden u regionima Krit i Južni Egej, a finansira se iz evropskih fondova. Ribarima će za svaki ulovljeni kilogram ove ribe biti isplaćeno 5,33 evra, dok je za cijeli projekat obezbeđen budžet od 1,5 miliona evra.

Generalni sekretar grčkog Ministarstva poljoprivrede Spiros Protopsaltis izjavio je da će regioni koji se prvi prijave moći i najbrže da počnu sa sprovođenjem programa.

Nakon ulova, lokalne vlasti biće zadužene za organizaciju skladištenja ribe u rashladnim uslovima, kao i za njeno spaljivanje u specijalizovanim postrojenjima.

Sličan sistem već je uveden na Kipru, gdje ribari za kilogram ulovljene ribe zeca dobijaju 4,73 evra.

Riba zec poreklom je iz Crvenog mora i Indijskog i Tihog okeana, a u Sredozemno more dospjela je kroz Suecki kanal. Njeno širenje u grčkim vodama stručnjaci povezuju sa zagrevanjem mora i klimatskim promenama, koje omogućavaju invazivnim vrstama da osvajaju nova staništa.

Риба зец

Svijet

Napravila mi je veliku rupu na nozi: Riba zec ujela ženu

Osim što svojim izuzetno snažnim zubima uništava ribarske mreže i pričinjava veliku ekonomsku štetu, ova vrsta predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik. Njeno meso sadrži tetrodotoksin, jedan od najopasnijih prirodnih otrova, koji može biti smrtonosan ukoliko se unese u organizam.

Mera je dio nacionalnog akcionog plana koji je 2024. godine izradio Helenski centar za istraživanje mora (ELKETHE). Plan, pored finansijskih podsticaja za izlov, predviđa i praćenje širenja vrste, kao i nadoknadu štete ribarima zbog oštećenih mreža.

O daljim koracima u sprovođenju plana predstavnici nadležnih ministarstava razgovaraće na sastanku zakazanom za 1. jul.

U međuvremenu, Grčki Crveni krst izdao je preporuke za postupanje u slučaju ujeda ove ribe i upozorio građane na opasnost od njenog otrovnog mesa.

Ipak, vlasti i turistički sektor na Kritu pozvali su javnost da ne širi paniku. U zajedničkom saopštenju 16 medicinskih i turističkih udruženja navodi se da je prisustvo ribe zeca u Sredozemnom moru poznato već godinama i da ona ne predstavlja opasnost za kupače.

Podsjetimo, u grčkom letovalištu Pefkohori juče je zabilježen incident kada je riba-zec (lagokefalus) ugrizla kupačicu u plićaku, nakon čega joj je ukazana pomoć u lokalnom zdravstvenom centru.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Riba zec

Grčka

More

Komentari (0)

Pročitajte više

Ако на љетовању уловите ову рибу добићете награду

Zanimljivosti

Ako na ljetovanju ulovite ovu ribu dobićete nagradu

1 d

0
Сом Шпанија

Srbija

Srbin ulovio čudovište od 65 kilograma u Španiji: Srce je htjelo da iskoči iz grudi

6 d

0
Из Дунава извучен сом дужи од човјека

Zanimljivosti

Iskusni Miki izvukao soma većeg od čovjeka: "Vukao me 30 metara"

6 d

0
медвјед звијер дивља животиња

Srbija

Saša otišao na pecanje, pa završio na drvetu: Sat vremena se krio od opasne zvijeri

1 sedm

0

Više iz rubrike

Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Svijet

Raste broj preminulih od ebole

20 min

0
врућина топлотни талас фонтана вода

Svijet

Toplotni talas ne posustaje, Slovačka se topi

42 min

0
Алигатор

Svijet

Aligator usmrtio ženu na Floridi

59 min

0
Форензички истражиоци на улици у Штадеу, у Њемачкој, у понедјељак, 29. јуна 2026. године, након пуцњаве.

Svijet

Njemačka: Poznat identitet osobe koja je počinila šestostruko ubistvo

1 h

0

  • Najnovije

08

24

Tramp zaprijetio kompanijama zbog visoke cijene benzina

08

20

Pala prošnja na Noletovom meču, evo šta je poručio budućim mladencima

08

16

Preminuo otac Anđelke Prpić

08

09

Evropa želi da potpuno iskorijeni ribu-zec: Evo koliko će se plaćati svaki ulovljeni kilogram

08

09

Gejmeri u šoku: GTA 6 uopšte neće imati diskove?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima