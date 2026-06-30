Evropa želi da potpuno iskorijeni ribu-zec: Evo koliko će se plaćati svaki ulovljeni kilogram

Grčka je od ponedjeljka pokrenula prvi evropski program novčanih podsticaja za izlov invazivne srebrne naduvnice, poznate i kao riba zec (Lagocephalus sceleratus), vrste koja predstavlja ozbiljnu pretnju morskim ekosistemima, ribarstvu i ljudskom zdravlju.

Program će u početnoj fazi biti sproveden u regionima Krit i Južni Egej, a finansira se iz evropskih fondova. Ribarima će za svaki ulovljeni kilogram ove ribe biti isplaćeno 5,33 evra, dok je za cijeli projekat obezbeđen budžet od 1,5 miliona evra.

Generalni sekretar grčkog Ministarstva poljoprivrede Spiros Protopsaltis izjavio je da će regioni koji se prvi prijave moći i najbrže da počnu sa sprovođenjem programa.

Nakon ulova, lokalne vlasti biće zadužene za organizaciju skladištenja ribe u rashladnim uslovima, kao i za njeno spaljivanje u specijalizovanim postrojenjima.

Sličan sistem već je uveden na Kipru, gdje ribari za kilogram ulovljene ribe zeca dobijaju 4,73 evra.

Riba zec poreklom je iz Crvenog mora i Indijskog i Tihog okeana, a u Sredozemno more dospjela je kroz Suecki kanal. Njeno širenje u grčkim vodama stručnjaci povezuju sa zagrevanjem mora i klimatskim promenama, koje omogućavaju invazivnim vrstama da osvajaju nova staništa.

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Osim što svojim izuzetno snažnim zubima uništava ribarske mreže i pričinjava veliku ekonomsku štetu, ova vrsta predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik. Njeno meso sadrži tetrodotoksin, jedan od najopasnijih prirodnih otrova, koji može biti smrtonosan ukoliko se unese u organizam.

Mera je dio nacionalnog akcionog plana koji je 2024. godine izradio Helenski centar za istraživanje mora (ELKETHE). Plan, pored finansijskih podsticaja za izlov, predviđa i praćenje širenja vrste, kao i nadoknadu štete ribarima zbog oštećenih mreža.

O daljim koracima u sprovođenju plana predstavnici nadležnih ministarstava razgovaraće na sastanku zakazanom za 1. jul.

U međuvremenu, Grčki Crveni krst izdao je preporuke za postupanje u slučaju ujeda ove ribe i upozorio građane na opasnost od njenog otrovnog mesa.

Ipak, vlasti i turistički sektor na Kritu pozvali su javnost da ne širi paniku. U zajedničkom saopštenju 16 medicinskih i turističkih udruženja navodi se da je prisustvo ribe zeca u Sredozemnom moru poznato već godinama i da ona ne predstavlja opasnost za kupače.

Podsjetimo, u grčkom letovalištu Pefkohori juče je zabilježen incident kada je riba-zec (lagokefalus) ugrizla kupačicu u plićaku, nakon čega joj je ukazana pomoć u lokalnom zdravstvenom centru.

(telegraf)