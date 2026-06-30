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Njemačka: Poznat identitet osobe koja je počinila šestostruko ubistvo

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 07:12

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Форензички истражиоци на улици у Штадеу, у Њемачкој, у понедјељак, 29. јуна 2026. године, након пуцњаве.
Foto: Tanjug/AP/Ulrich Perrey

Četrdesetpetogodišnji Nijemac turskog porijekla osumnjičen je za šestostruko ubistvo u centru za brigu o mladima u njemačkom gradu Štade, saopštila je njemačka policija.

Iz policije navode da je zločin najvjerovatnije izvršen zbog spora oko starateljstva, a njegovo dijete i majka d‌jeteta živjeli su u objektu u Štadeu, prenosi "Tagešau".

Dodaje se da su u napadu ubijene četiri žene i dva muškarca koji su radili u centru.

Osumnjičeni je nakon napada pokušao da pobjegne u automobilu sa ženom, ali ga je policija zaustavila, prenosi "Sputnjik".

Srna

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Njemačka

Pucnjava Štade

Štade

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