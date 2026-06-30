Njemačka: Poznat identitet osobe koja je počinila šestostruko ubistvo

Autor:ATV redakcija
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Četrdesetpetogodišnji Nijemac turskog porijekla osumnjičen je za šestostruko ubistvo u centru za brigu o mladima u njemačkom gradu Štade, saopštila je njemačka policija.
Iz policije navode da je zločin najvjerovatnije izvršen zbog spora oko starateljstva, a njegovo dijete i majka djeteta živjeli su u objektu u Štadeu, prenosi "Tagešau".
Dodaje se da su u napadu ubijene četiri žene i dva muškarca koji su radili u centru.
Osumnjičeni je nakon napada pokušao da pobjegne u automobilu sa ženom, ali ga je policija zaustavila, prenosi "Sputnjik".
Srna
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