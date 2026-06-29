Ustanova za maloljetnike mjesto masakra: Novi detalji pucnjave u Štadeu

Pet osoba ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, a sada su se pojavili novi detalji. Masakr se dogodio u ustanovi za brigu o maloljetnicima.

Policija je njemačkim medijima potvrdila pucnjavu, te više smrtno stradalih osoba u svojim prvim izvještajima. Prema njima, nemile scene su se dogodile u području Dankerštrase u Štadeu (Donja Saska), a mediji u Njemačkoj navode da je mjesto zločina omladinski centar.

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Prvi izvještaji govorili su o pet mrtvih, te jednom uhapšenom osumnjičenom, da bi kasnije policija saopštila da je uhapšena još jedna osoba.

"Prema trenutnom stanju istrage, ubistvo se dogodilo u ustanovi za brigu o maloljetnicima u ulici Dankerštrase, što je rezultiralo višestrukim žrtvama", saopštila je policija, a prenosi "Frankfurter Algemeine Cajtung".

Apel policije

Petoro preminulih su odrasle osobe. Uhapšena su dva osumnjičena, uključujući navodnog napadača. Tačne okolnosti pucnjave još uvijek nisu poznate.

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Lokalna policija je prethodno putem društvene mreže Vocap najavila "veliku policijsku operaciju" u području Dankerštrase. Ljudi su pozvani da napuste ovo područje i njegovu okolinu.

Međutim, nema opasnosti za javnost, dodaje FAZ.

Na društvenim mrežama se pojavio i video snimljen neposredno poslije pucnjave, a njega možete pogledati u nastavku.