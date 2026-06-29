Logo

Ustanova za maloljetnike mjesto masakra: Novi detalji pucnjave u Štadeu

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 15:36

Komentari:

0
Петоро мртвих у пуцњави у Штадеу
Foto: Screenshot / X

Pet osoba ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, a sada su se pojavili novi detalji. Masakr se dogodio u ustanovi za brigu o maloljetnicima.

Policija je njemačkim medijima potvrdila pucnjavu, te više smrtno stradalih osoba u svojim prvim izvještajima. Prema njima, nemile scene su se dogodile u području Dankerštrase u Štadeu (Donja Saska), a mediji u Njemačkoj navode da je mjesto zločina omladinski centar.

Пуцњава у Штадеу, петоро мртвих

Svijet

Novo hapšenje nakon ubistva pet ljudi u Njemačkoj

Prvi izvještaji govorili su o pet mrtvih, te jednom uhapšenom osumnjičenom, da bi kasnije policija saopštila da je uhapšena još jedna osoba.

"Prema trenutnom stanju istrage, ubistvo se dogodilo u ustanovi za brigu o maloljetnicima u ulici Dankerštrase, što je rezultiralo višestrukim žrtvama", saopštila je policija, a prenosi "Frankfurter Algemeine Cajtung".

Apel policije

Petoro preminulih su odrasle osobe. Uhapšena su dva osumnjičena, uključujući navodnog napadača. Tačne okolnosti pucnjave još uvijek nisu poznate.

Пуцњава Њемачка

Svijet

Pucnjava u Njemačkoj: Petoro mrtvih!

Lokalna policija je prethodno putem društvene mreže Vocap najavila "veliku policijsku operaciju" u području Dankerštrase. Ljudi su pozvani da napuste ovo područje i njegovu okolinu.

Međutim, nema opasnosti za javnost, dodaje FAZ.

Na društvenim mrežama se pojavio i video snimljen neposredno poslije pucnjave, a njega možete pogledati u nastavku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Štade

Pucnjava

Njemačka

Ubistvo

Pucnjava Štade

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пуцњава у Штадеу, петоро мртвих

Svijet

Novo hapšenje nakon ubistva pet ljudi u Njemačkoj

1 h

0
Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!

Svijet

Pucnjava u Njemačkoj: Petoro mrtvih!

2 h

0
Амерички предсједник САД Вашингтон

Svijet

Tramp: Sastanak u vezi sa Iranom biće održan sutra u Dohi

2 h

0
Нуклеарна електрана

Svijet

Francuska smanjila proizvodnju nuklearne energije za 4,1 gigavat

2 h

0

  • Najnovije

16

17

Napravila mi je veliku rupu na nozi: Riba zec ujela ženu

16

07

Žena na +40 zaspala pored bazena: Zadobila teške opekotine, ljekari joj se bore za život

15

51

Odluka Vlade: 4. jul Dan žalosti u Srpskoj

15

49

Da li upaljena klima tokom noći narušava san?

15

48

Vozili ste na paklenoj vrući: Jedna greška kad stanete može uništiti motor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima