Važna vijest za vlasnike Ajfona: Vocap gasi podršku u novembru

Vocap uskoro mijenja minimalne sistemske zahtjeve za Ajfon uređaje, pa bi dio korisnika mogao ostati bez pristupa popularnoj aplikaciji krajem novembra.

Korisnici pojedinih Ajfon uređaja moraće da obrate pažnju na novu promjenu koju uvodi Vocap.

Od tridesetog novembra dve hiljade dvadeset i šeste godine, aplikacija će na Ajfon telefonima zahtijevati najmanje iOS petnaest tačka pet, što znači da će uređaji sa starijim verzijama sistema morati da budu ažurirani za nastavak normalnog korišćenja.

Iako vijest može zvučati dramatično, promjena se prvenstveno odnosi na verziju operativnog sistema, a ne na potpuno novu listu nepodržanih modela. Modeli koji više ne mogu da pokrenu iOS petnaest, poput Ajfona pet s, Ajfona šest i Ajfona šest plus, već su ranije izgubili podršku.

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Svi Ajfon uređaji koji mogu da koriste iOS petnaest tačka pet nastaviće da podržavaju Vocap, pod uslovom da imaju instaliranu odgovarajuću verziju sistema. Među njima se nalaze Ajfon šest s, Ajfon šest s plus, prva generacija Ajfon SE, kao i svi noviji modeli. To znači da vlasnici ovih telefona ne moraju kupovati novi uređaj, već je dovoljno da ažuriraju softver.

Zašto Vocap povećava sistemske zahtjeve?

Vocap redovno mijenja minimalne zahtjeve za operativne sisteme jer starije verzije iOS-a prestaju da dobijaju bezbjednosne ispravke. Održavanje podrške za njih postaje složeno i usporava razvoj novih opcija, a uz to provera sistemskih zahtjeva čuva privatnost korisnika i pruža bolje performanse.

Kako provjeriti verziju iOS sistema?

Provjera traje svega nekoliko sekundi. Potrebno je da otvorite Podešavanja, izaberete Opšte, pa O uređaju i provjerite navedenu verziju iOS-a.

Ako vaš telefon koristi iOS petnaest tačka pet ili noviju verziju, Vocap će raditi bez problema. Ukoliko imate stariji sistem, ažuriranje možete pronaći u meniju Podešavanja > Opšte > Ažuriranje softvera.

Ne zaboravite rezervnu kopiju razgovora

Vlasnici Ajfon uređaja koji više ne mogu da pređu na iOS petnaest tačka pet trebalo bi da na vrijeme sačuvaju svoje Vocap razgovore prije prelaska na novi telefon.

Za pravljenje kopije otvorite Vocap, zatim izaberite Podešavanja > Razgovori > Rezervna kopija razgovora i pokrenite proces. Za ovaj postupak potreban vam je slobodan prostor na iCloud nalogu i aktivan Epl nalog, prenosi Kurir.