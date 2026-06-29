Pucnjava u Njemačkoj: Petoro mrtvih!

Autor:ATV redakcija
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Najmanje petoro ljudi ubijeno je u pucnjavi u gradu Štade, na sjeveru Njemačke, javljaju mediji.
"U velikoj policijskoj operaciji koja je u toku u sjevernom njemačkom gradu Štadeu, nakon što je ispaljeno više hitaca, prema prvim informacijama poginulo je više osoba. Vlasti navode da je riječ o „dinamičnoj situaciji“, odnosno da se okolnosti još mijenjaju", navodi Dojče vele.
WATCH: Heavy police presence after at least 5 shot dead at ‘youth institution’ in Stade, Germany pic.twitter.com/aLvqZng94F— Rapid Report (@RapidReport2025) June 29, 2026
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Prema navodima lokalne policije, u pucnjavi je poginulo pet osoba.
Policija je saopštila da je osumnjičeni muškarac uhapšen.
Motiv napada za sada nije poznat.
Hronika
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Policija u Štadeu navela je u saopštenju, objavljenom putem „Votsapa“ (WhatsApp), da je u toku „velika operacija“ u ulici Dankersštrase (Dankersstraße). Građani su pozvani da izbjegavaju to područje i da poštuju uputstva hitnih službi koje se nalaze na terenu.
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