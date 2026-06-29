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Pucnjava u Njemačkoj: Petoro mrtvih!

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 14:11

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Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!
Foto: X / Rapid Report

Najmanje petoro ljudi ubijeno je u pucnjavi u gradu Štade, na sjeveru Njemačke, javljaju mediji.

"U velikoj policijskoj operaciji koja je u toku u sjevernom njemačkom gradu Štadeu, nakon što je ispaljeno više hitaca, prema prvim informacijama poginulo je više osoba. Vlasti navode da je riječ o „dinamičnoj situaciji“, odnosno da se okolnosti još mijenjaju", navodi Dojče vele.

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Prema navodima lokalne policije, u pucnjavi je poginulo pet osoba.

Policija je saopštila da je osumnjičeni muškarac uhapšen.

Motiv napada za sada nije poznat.

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Policija u Štadeu navela je u saopštenju, objavljenom putem „Votsapa“ (WhatsApp), da je u toku „velika operacija“ u ulici Dankersštrase (Dankersstraße). Građani su pozvani da izbjegavaju to područje i da poštuju uputstva hitnih službi koje se nalaze na terenu.

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Tagovi :

Pucnjava

Njemačka

Ubistvo

Štade

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