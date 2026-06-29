Toplotni talas sije smrt u Francuskoj: 1.000 smrtnih slučajeva u pet dana

Zvaničnici zaduženi za zdravstvo u Francuskoj registrovali su oko 1.000 smrtnih slučajeva za pet dana, usljed najintenzivnijeg toplotnog talasa u posljednje dvije decenije, javlja "Raša tudej".

Temperatura je u brojnim oblastima Francuske dostigla 40 stepeni Celzijusovih, a utorak, 23. jun, je bio najtopliji dan u toj zemlji od 2003. godine.

Iz Državne agencije za javno zdravstvo saopšteno je da osobe starije od 65 godina čine 85 odsto preminulih od 24. juna.

U Parizu je zbog vrelog talasa otkazano nekoliko većih događaja, a bolnice i mrtvačnice u Parizu su prenapunjene.

Pojedini političari optužili su Vladu Francuske da nije bila spremna za krizu koju je izazvao vreli talas.