Toplotni talas sije smrt u Francuskoj: 1.000 smrtnih slučajeva u pet dana

Autor:ATV redakcija
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Zvaničnici zaduženi za zdravstvo u Francuskoj registrovali su oko 1.000 smrtnih slučajeva za pet dana, usljed najintenzivnijeg toplotnog talasa u posljednje dvije decenije, javlja "Raša tudej".
Temperatura je u brojnim oblastima Francuske dostigla 40 stepeni Celzijusovih, a utorak, 23. jun, je bio najtopliji dan u toj zemlji od 2003. godine.
Iz Državne agencije za javno zdravstvo saopšteno je da osobe starije od 65 godina čine 85 odsto preminulih od 24. juna.
U Parizu je zbog vrelog talasa otkazano nekoliko većih događaja, a bolnice i mrtvačnice u Parizu su prenapunjene.
Pojedini političari optužili su Vladu Francuske da nije bila spremna za krizu koju je izazvao vreli talas.
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