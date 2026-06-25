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Francuzi zbog vrućine zabranjuju konzumiranje alkohola

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 21:33

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Французи због врућине забрањују конзумирање алкохола
Foto: Tanjug / AP / Christophe Ena

Komandir pariske policije Patris For izjavio je da će od sutra u podne u Parizu biti zabranjeno konzumiranje alkohola u javnosti, da bi se smanjili zdravstveni problemi u vrijeme ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio Francusku.

Među nekoliko preventivnih mjera zbog vrućine, For je najavio i da će od sutra od 18.00 časova u Parizu biti zabranjena prodaja alkohola, prenosi "Figaro".

For je rekao da je odlučio da zabrani konzumiranje alkohola tokom toplotnog talasa jer su bolnice u Parizu i okolini "preopterećene", prenosi Srna.

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Tagovi :

Francuska

vrućina

visoke temperature vazduha

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