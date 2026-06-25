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Sudar vozova u Poljskoj! Ima povrijeđenih, brojne hitne službe na licu mjesta!

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 21:26

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

U opštini Bjalošilje u Velikopoljskom vojvodstvu u Poljskoj dogodila se ozbiljna železnička nesreća. Voz Intersiti sudario se sa regionalnim vozom, što je dovelo do delimičnog iskliznuća oba kompozicije sa šina.Na licu mesta su vatrogasne jedinice koje pružaju pomoć dvema povređenim osobama. Službe proveravaju broj putnika i obezbeđuju mesto nesreće.

Do teškog incidenta u željezničkom saobraćaju došlo je u četvrtak nešto poslije 18 časova u opštini Bjalošilje. Voz Intersiti se sudario sa regionalnim vozom. Snaga udara izazvala je da su dijelovi vagona iskliznuli sa pruge, javlja Polsat njuz.

Informaciju o nesreći potvrdio je portparol komande državne vatrogasne službe u Poznanju, asistent Marcin Halaš. Službe su odmah nakon 18 časova dobile prijavu i uputile odgovarajuće spasilačke jedinice na teren.

Akcija spasavanja

Trenutno je na mjestu nesreće šest vatrogasnih jedinica. Spasioci obezbjeđuju mesto udesa i provjeravaju tehničko stanje vozova.

U sudaru su dvije osobe povrijeđene. Hitna pomoć im ukazuje neophodnu medicinsku pomoć. Službe ne navode da ima poginulih niti dodatno povrijeđenih.

Pripadnici službi na licu mjesta sprovode istragu. Vatrogasci utvrđuju tačan broj putnika koji su se u trenutku sudara nalazili u oba voza.

(Telegraf)

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Poljska

Sudar vozova

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