Evropa se "topi" pod istorijskim vrućinama – crvena upozorenja na snazi

Ekstremne vrućine zahvatile su veliki dio Evrope. Temperaturni rekordi oboreni su u Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Nemačkoj i Holandiji, dok raste i broj žrtava toplotnog talasa.

U više zemalja na snazi su vanredna upozorenja, a strahuje se i od širenja šumskih požara.

Nakon što su u srijedu oboreni temperaturni rekordi, Francuska je zabilježila drugi najtopliji dan od početka mjerenja 1947. godine. Broj departmana u kojima je na snazi najviši, crveni stepen upozorenja zbog toplotnog talasa povećan je na 72.

Više od 40 ljudi stradalo je u Francuskoj od 18. do 23. juna uslijed posljedica ekstremnih vrućina. Novih zvaničnih podataka još nema, ali je gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar rekao da je stopa smrtnosti u glavnom gradu u porastu.

Prema podacima nacionalne meteorološke službe "Meteo Frans", nacionalni termički indikator, koji predstavlja prosječnu temperaturu izmjerenu na referentnim meteorološkim stanicama širom zemlje, dostigao je 30 stepeni Celzijusa. Time je oboren rekord postavljen dan ranije, kada je prosječna temperatura iznosila 29,9 stepeni.

Šumski požari izbili su u više dijelova Francuske, a 50 departmana stavljeno je u kategoriju visokog i veoma visokog rizika od izbijanja požara zbog kombinacije ekstremnih vrućina, suše i jakih vjetrova.

Požari su prijavljeni u departmanima Od, Žironda i Var, gdje su građani na društvenim mrežama objavljivali fotografije i video-snimke.

Skloništa od vrućine u Španiji

I Španija se posljednjih dana suočava sa izuzetno visokim temperaturama. Crveni meteo-alarm i dalje je na snazi u dijelovima sjeverne zemlje, gde bi temperatura u pojedinim oblastima Baskije mogla da dostigne 42 stepena Celzijusa, saopštila je državna meteorološka služba.

U mnogim gradovima otvorena su takozvana "skloništa od vrućine" – klimatizovani javni prostori namijenjeni građanima koji žele da se zaštite od visokih temperatura.

I u Velikoj Britaniji je drugi dan zaredom oboren rekord za najvišu temperaturu izmerenu u junu. U Jeoviltonu, u grofoviji Somerset na jugozapadu Engleske, izmjereno je 36,4 stepena Celzijusa, saopštila je britanska meteorološka služba Met Office.

Dosadašnji rekord za najvišu junsku temperaturu u Velikoj Britaniji iznosio je 35,6 stepeni Celzijusa, a bio je na snazi gotovo 50 godina, nakon što je zabilježen u Sautemptonu 1976. godine.

Mjere i u Mađarskoj

Holandski kraljevski meteorološki institut (KNMI) saopštio je da je prvi put u istoriji izdao najviše, crveno upozorenje zbog vrućina. Crveni alarm, zbog očekivanih temperatura do 40 stepeni Celzijusa, stupiće na snagu od ponoći u svim pokrajinama u Holandiji, osim u četiri.

U saopštenju KNMI upozorava se da zdravstveni rizici u oblastima gde je na snazi crveni alarm mogu biti opasni po život i da bi građani trebalo da izlaze napolje samo kada je to neophodno.

Mađarska vlada donijela je uredbu o koordinisanim mjerama zaštite zbog ekstremnih vrućina. Premijer Peter Mađar izjavio je da su mjere neophodne zbog vremenskih uslova, dok je direktorka Nacionalnog centra za javno zdravlje Beatriks Orosci navela da je trenutno na snazi upozorenje drugog nivoa, a da će treći nivo biti aktivan četiri dana od subote.

Sa ekstremnim vrućinama bori se i Italija, gde je crveni meteoalarm proglašen u 17 gradova. Na udaru su i Belgija, Luksemburg, Poljska, Mađarska, Češka i Hrvatska.

Za to vrijeme, Evropska zelena stranka saopštila je da bi lideri zemalja članica Evropske unije trebalo da održe hitan samit kako bi ojačali zaštitu od ekstremnih vrućina i intenzivirali napore u borbi protiv klimatskih promjena.

(RTS)