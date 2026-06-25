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Broj žrtava u zemljotresu u Venecueli povećan na 188

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ATV A.I.
25.06.2026 20:33

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Број жртава у земљотресу у Венецуели повећан на 188
Foto: Tanjug / AP / Pedro Mattey

Najmanje 188 ljudi je poginulo, a 1.520 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

"U ovom trenutku, nažalost, moramo da prijavimo da je 188 Venecuelanaca poginulo u zemljotresu. Povrijeđeno je 1.520 ljudi, prebačeni su u bolnice i dobijaju neophodnu njegu", rekao je Rodrigez u obraćanju na državnoj televiziji.

On je naveo da se još 157 ljudi i dalje vodi kao nestalo, a preko 200 je ostalo zarobljeno pod ruševinama uništenih zgrada, prenosi Srna.

Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja.

Kasno sinoć po lokalnom vremenu, Venecuelu je pogodio dvostruki zemljotres magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, praćen sa 30 naknadnih potresa.

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Tagovi :

Venecuela

Zemljotres

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