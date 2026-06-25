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Centar Beča ostao bez struje

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 18:52

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Центар Беча остао без струје
Foto: Envato/IndustryAndTravel

Veći nestanak struje pogodio je centar Beča, gdje su u mraku ostale brojne prodavnice, semafori su prestali da rade, a na Ringu je došlo do saobraćajnog haosa.

Čak je i mapa kvarova Bečkih mreža (Wiener Netze) trenutno u kvaru. Kako se najprije moglo vidjeti na snimcima čitalaca-reportera portala „Hojte“, a sada je potvrđeno i na zvaničnoj stranici, u četvrtak od 16.54 časa došlo je do većeg nestanka struje u centru Beča.

Više prodavnica u Kertnerovoj ulici (Kärntner Straße) potpuno je u mraku, a elektronika u njima je prestala da radi. Prema navodima Bečkih mreža, kvar je zahvatio bečki okrug Unutrašnji grad (Innere Stadt). Čitaoci „Hojtea“ javljaju i da su semafori prestali da rade, te da je na Ringu nastao saobraćajni haos.

Trajanje kvara još nije poznato

Bečka policija je već na terenu u području zahvaćenom kvarom, potvrđeno je za „Hojte“. Koliko će ovaj manji nestanak struje još trajati, za sada nije poznato. Većina kvarova, međutim, u pravilu se otkloni u roku od 90 minuta.

Prema navodima Bečkih mreža, u jednoj trafostanici u centru grada, iz za sada neutvrđenih razloga, došlo je do aktiviranja zaštitnog mehanizma, odnosno zaštitnog isključenja (Schutzauslösung). Zašto je taj mehanizam aktiviran, predmet je istrage.

Zbog toga su privremeno bile isključene i okolne trafostanice u drugom, trećem i četvrtom okrugu, ali su one nakon nekoliko trenutaka ponovo bile u funkciji.

Drugačija je situacija u prvom okrugu, gdje je još deset trafostanica van funkcije u području Basteja (Bastei), Bezendorferove ulice (Bösendorfer Straße), Elizabetine ulice (Elisabethstraße), kao i na Kertnerovom ringu (Kärntner Ring).

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Beč

Struja

Nestanak

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