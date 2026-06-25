Dok se sve oko njih treslo, oni su se držali za ruke: Stariji par ganuo ljude širom svijeta

Snimak starijeg bračnog para, koji se držao za ruke tokom snažnog zemljotresa obišao je svijet te ganuo mnoge.

Podsjećamo, glavni grad Venecuele, Karakas, pogodila su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi, što je izazvalo paniku među stanovništvom i uznemirujuće prizore širom grada.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

U trenutku kada se sve oko njih treslo, suprug je prišao svojoj ženi, koja je nepokretna te je uhvatio za ruke i pružio joj podršku i bio uz nju.