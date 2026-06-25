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Dok se sve oko njih treslo, oni su se držali za ruke: Stariji par ganuo ljude širom svijeta

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 18:24

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Венецуела земљотрес, старији пар
Foto: Društvene mreže

Snimak starijeg bračnog para, koji se držao za ruke tokom snažnog zemljotresa obišao je svijet te ganuo mnoge.

Podsjećamo, glavni grad Venecuele, Karakas, pogodila su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi, što je izazvalo paniku među stanovništvom i uznemirujuće prizore širom grada.

U trenutku kada se sve oko njih treslo, suprug je prišao svojoj ženi, koja je nepokretna te je uhvatio za ruke i pružio joj podršku i bio uz nju.

Венецуела земљотрес

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Tagovi :

Zemljotres

Venecuela

Stariji ljudi

suprug

supruga

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