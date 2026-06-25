Dok se sve oko njih treslo, oni su se držali za ruke: Stariji par ganuo ljude širom svijeta

Autor:ATV redakcija
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Snimak starijeg bračnog para, koji se držao za ruke tokom snažnog zemljotresa obišao je svijet te ganuo mnoge.
Podsjećamo, glavni grad Venecuele, Karakas, pogodila su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi, što je izazvalo paniku među stanovništvom i uznemirujuće prizore širom grada.
😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026
Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe
U trenutku kada se sve oko njih treslo, suprug je prišao svojoj ženi, koja je nepokretna te je uhvatio za ruke i pružio joj podršku i bio uz nju.
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