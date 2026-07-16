Minić: Jačanje zdravstvenog sistema i poruka da se želi znanje i stručnost

Autor:ATV redakcija
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Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske uvrstila je u prioritetne projekte sufinansiranje izgradnje novog Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
Republika Srpska
Vlada Srpske izdvaja 125,7 miliona KM za kapitalne projekte širom Republike
"Stvaranjem savremenih uslova za obrazovanje budućih ljekara jačamo naš zdravstveni sistem i šaljemo jasnu poruku da želimo da znanje, stručnost i mladi ljudi svoju budućnost grade u Republici Srpskoj", dodao je Minić na društvenoj mreži Iks.
Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske uvrstila je u prioritetne projekte sufinansiranje izgradnje novog Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči.— Savo Minić (@minic_savo) July 16, 2026
Stvaranjem savremenih uslova za obrazovanje budućih ljekara jačamo naš zdravstveni sistem i šaljemo jasnu… pic.twitter.com/Ywtcs39E2K
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