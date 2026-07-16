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Minić: Jačanje zdravstvenog sistema i poruka da se želi znanje i stručnost

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 15:18

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Минић: Јачање здравственог система и порука да се жели знање и стручност
Foto: ATV

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske uvrstila je u prioritetne projekte sufinansiranje izgradnje novog Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

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"Stvaranjem savremenih uslova za obrazovanje budućih ljekara jačamo naš zdravstveni sistem i šaljemo jasnu poruku da želimo da znanje, stručnost i mladi ljudi svoju budućnost grade u Republici Srpskoj", dodao je Minić na društvenoj mreži Iks.

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Zdravstveni sistem

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