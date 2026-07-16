Minić: Jačanje zdravstvenog sistema i poruka da se želi znanje i stručnost

Foto: ATV

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske uvrstila je u prioritetne projekte sufinansiranje izgradnje novog Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Republika Srpska Vlada Srpske izdvaja 125,7 miliona KM za kapitalne projekte širom Republike "Stvaranjem savremenih uslova za obrazovanje budućih ljekara jačamo naš zdravstveni sistem i šaljemo jasnu poruku da želimo da znanje, stručnost i mladi ljudi svoju budućnost grade u Republici Srpskoj", dodao je Minić na društvenoj mreži Iks. Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske uvrstila je u prioritetne projekte sufinansiranje izgradnje novog Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči.

Stvaranjem savremenih uslova za obrazovanje budućih ljekara jačamo naš zdravstveni sistem i šaljemo jasnu… pic.twitter.com/Ywtcs39E2K — Savo Minić (@minic_savo) July 16, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.