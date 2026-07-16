Vraćaju se visoke temperature, sutra do 39 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, uz malu oblačnost i temperaturu vazduha do 39 Celzijusovih stepeni.

Ujutro će biti vedro i ugodno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće na sjeveru slab istočni vjetar, a u ostalim predjelima umjeren i pojačan južni i jugozapadni.

Kasno uveče na sjeveru prolazno više oblaka, a samo lokalno je moguć kratkotrajni pljusak.

Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 24, u višim predjelima od 12, a maksimalna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 Celzijusovih stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme, uz umjeren porast oblačnosti, dok su u nekim područjima su zabilježeni pljuskovi i grmljavina.

Temperatura vazduha u 14.00 časova : Bjelašnica 16, Sokolac 18, Mrakovica 23, Kalinovik i Han Pijesak 24, Kneževo i Čemerno 26, Drinić, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Srbac 27, Zvornik, Prijedor i Srebrenica 28, Sarajevo, Višegrad i Gacko 29, Banjaluka 30, Rudo i Neum 31, Doboj 32, Bijeljina 33, Trebinje i Foča 34, te Bileća i Mostar 35 Celzijusovih stepeni