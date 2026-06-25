„Ljetna škola sporta Republike Srpske“ okupila talentovane košarkaše i košarkašice

Autor:Jovana Kecman
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Kamp u Banji Dvorovi već godinama okuplja talentovane košarkaše i košarkašice iz cijele Republike Srpske.
U sedam dana rada djeca imaju priliku da stiču nova košarkaška znanja i vještine. Za mnoge od njih prilika da dodatno unaprijede svoje sposobnosti ali i steknu nova prijateljstva.
Na kampu učestvuje 30 dječaka i djevojčica rođenih 2011. Godine. Sa njima rade provjereni treneri iz košarkaških klubova Srpske. Talenta ima, poručuju, a ovakvi kampovi doprinose daljem razvoju i unaprijeđenju mladih sportista.
Kamp traje do subote, a i ove godine organizovan je u sklopu "Ljetne škole sporta Republike Srpske", Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.
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