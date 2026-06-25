„Ljetna škola sporta Republike Srpske“ okupila talentovane košarkaše i košarkašice

Kamp u Banji Dvorovi već godinama okuplja talentovane košarkaše i košarkašice iz cijele Republike Srpske.

U sedam dana rada d‌jeca imaju priliku da stiču nova košarkaška znanja i vještine. Za mnoge od njih prilika da dodatno unaprijede svoje sposobnosti ali i steknu nova prijateljstva.

Na kampu učestvuje 30 d‌ječaka i d‌jevojčica rođenih 2011. Godine. Sa njima rade provjereni treneri iz košarkaških klubova Srpske. Talenta ima, poručuju, a ovakvi kampovi doprinose daljem razvoju i unaprijeđenju mladih sportista.

Kamp traje do subote, a i ove godine organizovan je u sklopu "Ljetne škole sporta Republike Srpske", Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.