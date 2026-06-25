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„Ljetna škola sporta Republike Srpske“ okupila talentovane košarkaše i košarkašice

Autor:

Jovana Kecman
25.06.2026 19:50

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„Љетна школа спорта Републике Српске“ окупила талентоване кошаркаше и кошаркашице
Foto: ATV

Kamp u Banji Dvorovi već godinama okuplja talentovane košarkaše i košarkašice iz cijele Republike Srpske.

U sedam dana rada d‌jeca imaju priliku da stiču nova košarkaška znanja i vještine. Za mnoge od njih prilika da dodatno unaprijede svoje sposobnosti ali i steknu nova prijateljstva.

Na kampu učestvuje 30 d‌ječaka i d‌jevojčica rođenih 2011. Godine. Sa njima rade provjereni treneri iz košarkaških klubova Srpske. Talenta ima, poručuju, a ovakvi kampovi doprinose daljem razvoju i unaprijeđenju mladih sportista.

Kamp traje do subote, a i ove godine organizovan je u sklopu "Ljetne škole sporta Republike Srpske", Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Ljetna škola sporta Republike Srpske

košarka

Banja Dvorovi

Ministarstvo za omladinu

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