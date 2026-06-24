Košarkaški pokret “Marina Maljković“ pokrenuo najljepšu priču o inkluziji u Banjaluci

U organizaciji Ženskog košarkaškog pokreta “Marina Maljković“ i uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Srbiji, u Banjaluci je uspješno realizovan prvi inkluzivni košarkaški trening za djecu iz Udruženja “Plavi svijet“.

Organizatori su ugostili dvadesetoro djece sa autizmom i Daunovim sindromom.

Događaj je okupio oko 50 učesnika koji su kroz igru, ples i profesionalno vođene sportske aktivnosti promovisali važnost inkluzije u sportu.

Nakon uspješno završenih vježbi i sjajnog druženja, svim malim košarkašima uručene su diplome i medalje kao priznanje za njihov trud i sportski duh.

Božidarka Tomašević, predsjednica Udruženja "Plavi svijet" zahvalila se na pozivu i organizovanom događaju.

“Ovo mnogo znači našoj djeci, koja su uskraćena za ovakva druženja i ovakve sportske manifestacije. Naša djeca vole da se bave sportom, da se druže i pjevaju, da budu dio društva, ravnopravni. Nama roditeljima i djeci sve ovo mnogo znači. Lijepo bi bilo da je druženja više”, rekla je Tomaševićeva.

Glavni organizator ovog događaja Saša Čađo, kaže da su imali priliku da odrade projekat koji je finansiran od strane Ambasade SAD Srbije.

“Imali smo priliku da ugostimo djecu sa posebnim potrebama iz Udruženja "Plavi svijet". Nadamo se da ćemo u budućnosti imati mogućnosti da realizujemo još ovakvih projekata na radost djece. Druženje je bilo fenomenalno i roditelji su zadovoljni. Ovo je jedan mali početak - da vam pokažemo da i ta djeca mogu da budu dio različitih manifestacija”, istakla je Čađo.

Predsjednica ŽKK pokreta "Marina Maljković" Banjaluka, Jadranka Trkulja ističe da je ovo jedan od najljepših dana kada djeca uživaju u igri koju donosi sport.

“Mi kao roditelji i sportski radnici, treneri, kao dio ovog društva želimo da prikažemo šta sve sport može da uradi. Danas je doživio svoj puni sjaj. Sva djeca današnjeg projekta otišli su sa osmjesima, porukama i srcem koje se povećalo na duplo. Nešto što je nas spojilo, nešto što nam je prikazalo ono što ne viđamo u društvu, a to je da i kada smo različiti, mi smo svi isti. Svi možemo jedno, a to je ljubav, druženje, zabava i fizička aktivnost”, navodi Trkulja.

Sport je tu da spaja, a Banjaluka je poslala najljepšu poruku drugarstva i inkluzije.



(Nezavisne)

