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Nenad Stefanović: "Učešće u grupnoj fazi Lige šampiona veliki motiv za sve"

Autor:

Nikola Lučić
25.06.2026 19:17

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Ненад Стефановић: "Учешће у групној фази Лиге шампиона велики мотив за све"
Foto: ATV

Košarkaši Igokee i naredne sezone igraće u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona, a trener Nenad Stefanović za ATV poručuje da učešće u renomiranom evropskom takmičenju predstavlja veliki motiv.

"Ovo je veliki kompliment za sve u klubu, za naš menadžment koji je vrijedno radio tokom svih godina na tome. Mislim da nam je naš status kao kluba prevashodno omogućio da budemo ponovo učesnici grupne faze. Veliki podstrek za sve nas, potvrda dobrog rada. Naravno, na nama je da potvrdimo rezultatom da zaslužujemo priliku, ali vidimo koliko su ozbiljni timovi u tom takmičenju i koliko su to jaki klubovi. Ovo je obaveza i motiv više za nas, polako sklapamo ekipu. Lakše je dovoditi igrače kada učestvujemo u jednom tako renomiranom takmičenju. S lične strane osjećam veliko zadovoljstvo, nadam se da će na žrijebu da nas malo pogleda i sreća, s nestrpljenjem ga očekujemo", rekao je Stefanović.

Žrijeb je na programu osmog jula, dok nova sezona u Ligi šampiona kreće šestog oktobra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Nenad Stefanović

KK Igokea

FIBA Liga šampiona

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