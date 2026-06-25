Nenad Stefanović: "Učešće u grupnoj fazi Lige šampiona veliki motiv za sve"

"Ovo je veliki kompliment za sve u klubu, za naš menadžment koji je vrijedno radio tokom svih godina na tome. Mislim da nam je naš status kao kluba prevashodno omogućio da budemo ponovo učesnici grupne faze. Veliki podstrek za sve nas, potvrda dobrog rada. Naravno, na nama je da potvrdimo rezultatom da zaslužujemo priliku, ali vidimo koliko su ozbiljni timovi u tom takmičenju i koliko su to jaki klubovi. Ovo je obaveza i motiv više za nas, polako sklapamo ekipu. Lakše je dovoditi igrače kada učestvujemo u jednom tako renomiranom takmičenju. S lične strane osjećam veliko zadovoljstvo, nadam se da će na žrijebu da nas malo pogleda i sreća, s nestrpljenjem ga očekujemo", rekao je Stefanović.

Žrijeb je na programu osmog jula, dok nova sezona u Ligi šampiona kreće šestog oktobra.