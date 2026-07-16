Snažna oluja pogodila dijelove Srbije, meteorolozi kažu da nije kraj

Najviše su pogođena naselja Kolovrat, Ratajska i Ravne, gdje se za kratko vrijeme sručila velika količina kiše, dok je u pojedinim dijelovima padao i sitan grad.

Tokom nevremena snažni gromovi odjekivali su Prijepoljem, a munje su parale nebo iznad ovog kraja.

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Intenzivne padavine za svega nekoliko minuta stvorile su velike količine vode na saobraćajnicama i u nižim dijelovima terena, kaže za RINU jedan od mještana.

Za sada nema zvaničnih informacija da li je grad pričinio štetu na poljoprivrednim usjevima, voćnjacima ili stambenim objektima, niti da li je bilo intervencija nadležnih službi, prenosi "Kurir".

Meteorolozi i nadležne službe upozoravaju građane na oprez, jer su i u nastavku dana moguće nove padavine i lokalne vremenske nepogode.