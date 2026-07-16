Američkim tužiocima biće predata kompletna ekspertiza o zločinima nad Srbima

Predsjednik Udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević rekao je da će američkim istražiocima-tužiocima predati kompletnu ekspertizu o zločinima počinjenim nad srpskim narodom u derventskim logorima koji bi trebalo da im "otvori oči" i da počnu istraživati zločine nad Srbima i u drugim mjestima u BiH.

Knežević je izjavio Srni da će američki istražioci-tužioci, koji dolaze 20. jula, boraviti u Derventi četiri dana gdje će u prostorijama Osnovnog suda saslušati i uzeti izjave od osam preživjelih srpskih logoraša.

"Svakog dana biće ispitivana po dvojica logoraša i ja bih po pozivu trebalo da svjedočim u ponedjeljak u 11.00 časova", istakao je Knežević, prenosi "Srna".

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On je naveo da će im predati ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Dervente koju je Udruženje ranije u Banjaluci predalo Haškom tribunalu.

Ukazao je da ekspertiza obuhvata kompletnu dokumentaciju o žrtvama, osumnjičenim koji su počinili zločine i njihovim naredbodavcima, kao i izjave svjedoka.

Knežević je rekao da srpski logoraši koji će svjedočiti ne mogu davati izjave za medije o konkretnom predmetu svjedočenja prije nego što ih saslušaju američki istražioci-tužioci.

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Dolazak pet američkih istražilaca-tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak, 20. jula, da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine.

U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. godine bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno, kroz derventske logore, prošlo više stotina srpskih civila.