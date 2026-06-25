Igokea i naredne sezone učesnik FIBA Lige šampiona

Autor:Nikola Lučić
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Košarkaši Igokee i naredne sezone biće dio FIBA Lige šampiona.
Iz FIBA su potvrdili imena 30 ekipa, među kojima se nalazi i tim Nenada Stefanovića.
Još dvije ekipe izboriće plasman kroz kvalifikacije.
Za učešće u novoj sezoni prijavio se 61 klub.
FIBA je saopštila da se takmičenju vratio Bon Telekom, kao i Peristeri. Među povratnicima je i Cibona, dok AEK ostaje jedini tim koji je učestvovao u svih 11 izdanja Lige šampiona.
Ritas
Hoventut
Mursija
Bilbao
Unikaha
Alba Berlin
Bamberg
Bon Telekom
Juventus Utena
Nanter 92
Šole Basket
Strazbur
AEK
Peristeri
Trabzonspor
Galatasaraj
Nimburk
Pardubice
Spartak Subotica
Cibona
Legija Varšava
Ređana
Vareze
Igokea m:tel
Bnei Herclija
Hapoel Holon
Sabah
Sombatelji
Antverpen
Porto
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