Logo

Igokea i naredne sezone učesnik FIBA Lige šampiona

Autor:

Nikola Lučić
25.06.2026 18:23

Komentari:

0
Игокеа и наредне сезоне учесник ФИБА Лиге шампиона

Košarkaši Igokee i naredne sezone biće dio FIBA Lige šampiona.

Iz FIBA su potvrdili imena 30 ekipa, među kojima se nalazi i tim Nenada Stefanovića.

Još dvije ekipe izboriće plasman kroz kvalifikacije.

Za učešće u novoj sezoni prijavio se 61 klub.

FIBA je saopštila da se takmičenju vratio Bon Telekom, kao i Peristeri. Među povratnicima je i Cibona, dok AEK ostaje jedini tim koji je učestvovao u svih 11 izdanja Lige šampiona.

Ovo su imena učesnika za iduću sezonu:

Ritas

Hoventut

Mursija

Bilbao

Unikaha

Alba Berlin

Bamberg

Bon Telekom

Juventus Utena

Nanter 92

Šole Basket

Strazbur

AEK

Peristeri

Trabzonspor

Galatasaraj

Nimburk

Pardubice

Spartak Subotica

Cibona

Legija Varšava

Ređana

Vareze

Igokea m:tel

Bnei Herclija

Hapoel Holon

Sabah

Sombatelji

Antverpen

Porto

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Igokea

FIBA Liga šampiona

košarka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лука Дончић

Košarka

Otkriveno ime Dončićevog novog tima!

5 h

0
Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

Košarka

Košarkaški pokret “Marina Maljković“ pokrenuo najljepšu priču o inkluziji u Banjaluci

1 d

0
Никола Јокић, српски кошаркаш

Košarka

Jokić nakon što je dobio kapitensku traku: Ne znam da li sam zaslužio

2 d

0
Нагетси Јокић НБА кошарка

Košarka

Jokić novi kapiten Srbije!

2 d

0

  • Najnovije

21

33

Francuzi zbog vrućine zabranjuju konzumiranje alkohola

21

30

U eksploziji plina teško povrijeđen radnik Nove Željezare Zenica

21

26

Sudar vozova u Poljskoj! Ima povrijeđenih, brojne hitne službe na licu mjesta!

21

20

Dodik: Imam podršku naroda, bošnjačkim političarima to smeta

21

14

Ronaldo oduševio fanove novom fotkom: "Pali" milioni lajkova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima