Igokea i naredne sezone učesnik FIBA Lige šampiona

Iz FIBA su potvrdili imena 30 ekipa, među kojima se nalazi i tim Nenada Stefanovića.

Još dvije ekipe izboriće plasman kroz kvalifikacije.

Za učešće u novoj sezoni prijavio se 61 klub.

FIBA je saopštila da se takmičenju vratio Bon Telekom, kao i Peristeri. Među povratnicima je i Cibona, dok AEK ostaje jedini tim koji je učestvovao u svih 11 izdanja Lige šampiona.

Ovo su imena učesnika za iduću sezonu:

Ritas

Hoventut

Mursija

Bilbao

Unikaha

Alba Berlin

Bamberg

Bon Telekom

Juventus Utena

Nanter 92

Šole Basket

Strazbur

AEK

Peristeri

Trabzonspor

Galatasaraj

Nimburk

Pardubice

Spartak Subotica

Cibona

Legija Varšava

Ređana

Vareze

Igokea m:tel

Bnei Herclija

Hapoel Holon

Sabah

Sombatelji

Antverpen

Porto