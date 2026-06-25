Otkriveno ime Dončićevog novog tima!

Italijanska "Gazeta delo Sport" prenosi da je to veliki korak u stvaranju novog ambicioznog kluba u italijanskoj prestonici, iza kog stoji investiciona grupa koju predvodi nekadašnji NBA operativac Doni Nelson, dok je Dončić jedan od glavnih ulagača.

SPQR je skraćenica od latinskog izraza "Senatus PopulusQue Romanus", što znači "Senat i narod Rima".

🏺The team founded by Luka Doncic and Donnie Nelson will be called Basketball Club Roma SPQR. It will compete in the 2026–2027 LBA and EuroCup! pic.twitter.com/Y5enyqEZ45 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 25, 2026

Riječ je o antičkom simbolu Rima, koji je predstavljao autoritet Rimske republike i i danas je jedan od najprepoznatljivijih znakova grada.

Cilj projekta je da se vrhunska košarka vrati u Rim poslije dugog odsustva sa najvišeg nivoa. Plan je povezan sa Vanolijem iz Kremone, koji bi trebalo da bude preseljen u Rim.

Operativni dio kluba trebalo bi da vodi Rimantas Kaukenas, dok je u dugoročni projekat uključen i legendarni trener Valerio Bjankini.

Za Dončića, ulazak u vlasništvo evropskog kluba ima posebnu emotivnu težinu.

"Vlasništvo nad timom u Evropi je nešto o čemu sam oduvijek sanjao. Odrastao sam u evropskoj košarci i ona me je oblikovala", rekao je Dončić.

Slovenački as istakao je da nije mnogo razmišljao kada mu je Doni Nelson predstavio ideju.

"Kada mi je Doni Nelson predstavio ovu priliku, odmah sam rekao da. Djelovalo je kao prava odluka i nevjerovatan način da pomognem razvoju igre", dodao je Dončić.

Novi rimski projekat već se povezuje sa potencijalnim pojačanjima, ali Dončić ne želi da otkriva imena.

"Znam da postoji radoznalost oko imena, ali mnogo stvari je još u procesu i ne želim ništa da otkrivam. Jedno mogu da kažem: obećavam ljudima u Rimu da će biti uzbuđeni zbog onoga što gradimo. U svemu što radim želim da pobijedim. To će uvek biti moj cilj, pa i u Rimu", poručio je Dončić.

Roma SPQR uklapa se i u širu priču o budućnosti evropske košarke, posebno kroz razgovore o NBA Evropi i njenom odnosu sa Evroligom.

"Srećan sam što NBA želi da dođe u Evropu. Istovremeno, volim Evroligu, pratim je i igrao sam u njoj. Postoji nešto posebno u kulturi navijača u Evropi. Nadam se da će obe lige pronaći način da rade zajedno", rekao je Dončić.

Basketball Club Roma SPQR već je dobio i specijalnu pozivnicu za Evrokup, što znači da će novi projekat odmah imati ozbiljan evropski test.

"Tamo su veoma važni timovi. Za novi klub, to je upravo izazov kakav želimo", zaključio je Dončić.

(B92)