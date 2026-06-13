Festival košarke okupio više od 700 dječaka i djevojčica

Autor:ATV
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Festival košarke u Bijeljini danas je okupio više od 700 dječaka i djevojčica iz Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta i Srbije.
Festival je svečano otvorila pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Đapin, koja je istakla da veliki broj učesnika potvrđuje značaj ulaganja u najmlađe sportiste.
"Ulaganje u rad sa djecom je investicija u budućnost. Posebno me raduje što su u Festival uključena i djeca sa smetnjama u razvoju, jer sport ima izuzetno važnu ulogu u njihovom razvoju i socijalizaciji", rekla je Ćapinova, prenosi Srna.
Pokrovitelj Festivala je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, koje je za učesnike obezbijedilo košarkaške lopte.
Organizator Festivala Branimir Đokić rekao je da je osnovni cilj bio da kroz sport okupi djecu iz različitih sredina i pošalje poruku zajedništva, prijateljstva i jednakih mogućnosti.
Festival je podržao i Aleksandar Đurđević, bivši predsjednik Skupštine grada Bijeljina i Košarkaškog saveza Republike Srpske, koji je istakao da ovakve manifestacije pokazuju koliko sport može doprinijeti razvoju pozitivnih društvenih vrijednosti.
On je čestitao Košarkaškom klubu "Feniks basket" i Omladinskom košarkaškom klubu "Koš" na odličnoj organizaciji i trudu koji ulažu u razvoj sporta među mladima
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