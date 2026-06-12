Prijedor dobija novi izgled: 1,2 miliona KM za šetalište uz Sanu

Grad Prijedor finansiraće sa 1.185.822 KM rekonstrukciju šetališta uz desnu obalu Sane i izgradnju parapetnih zidova za odbranu od poplava, saopštila je Gradska uprava.

Od ukupne investicije, Rudnik "Arselor Mital Prijedor" donirao je gradu pola miliona KM kada su u martu prošle godine poplave zadesile Prijedor, a 700.000 KM je iz gradskog budžeta.

Za izvođača radova izabrana je firma "Prijedorputevi" koja je ponudila nižu cijenu od druga dva učesnika tendera - firme "Radis" iz Istočnog Sarajeva i prijedorske firme "Niskogradnja Marjanović".

Rok za izvođenje radova je 240 kalendarskih dana.

Grad Prijedor finansiraće sa 70.000 KM asfaltiranje puteva u naseljima Čarakovo i Čejreci, a rok za izvođenje ovih radova je 60 kalendarskih dana.

Za asfaltiranje puta u zaseoku Redžići u mjesnoj zajednici Čarakovo za izvođača radova izabrana je firma "Ganić" Sanski Most koja je sa cijenom od 39.835 KM sa PDV-om bila povoljnija od drugog ponuđača, prijedorske "Niskogradnje Marjanović".

Za asfaltiranje dijela ulice Čejrečki put za izvođača radova izabrana je firma "Niskogradnja Marjanović" Prijedor koja je sa cijenom od 29.835 KM bila povoljnija od drugog ponuđača, firme "Ganić" Sanski Most.

Na oba tendera za asfaltiranje treći učesnik bila je firma "Prijedorputevi", ali su njihove ponude ocijenjene kao neprihvatljive jer je cijena pramašila planirana sredstva.

(Srna)