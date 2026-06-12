Dodik: Srpska postala veliko gradilište i privlačna destinacija za investitore

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da je Republika Srpska postala veliko gradilište, poželjno mjesto za investicije, privlačna destinacija za investitore iz cijelog svijeta.

Dodik je Iksu napisao da počinje izgradnja 17 kilometara duge dionice Bijeljina-Brčko, na trasi auto-puta Rača-Banjaluka i da se nastavlja ostvarivanje vizije o povezivanju Republike Srpske i Srbije najsavremenijom saobraćajnicom.

"Sve laži o nama raspršile su se kao mjehur od sapunice, a naše opredjeljenje da gradimo mostove saradnje sa svima koji nas poštuju pokazuje svu ispravnost. Narod ima čemu da se raduje. Za Srpsku dolaze najbolje godine", poručio je Dodik.

Republika Srpska postala je veliko gradilište, poželjno mjesto za investicije, privlačna destinacija za investitore iz cijelog svijeta.

Počinjemo izgradnju 17 kilometara duge dionice Bijeljina - Brčko, na trasi auto-puta Rača - Banjaluka.



Nastavljamo ostvarivanje vizije da Republiku… pic.twitter.com/O84VctWWc4 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 12, 2026

U Bijeljini će danas, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, biti ozvaničen početak izgradnje dionice auto-puta Bijeljina–Brčko, duge 17 kilometara.