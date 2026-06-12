Logo

Dodik: Srpska postala veliko gradilište i privlačna destinacija za investitore

Autor:

ATV
12.06.2026 11:38

Komentari:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da je Republika Srpska postala veliko gradilište, poželjno mjesto za investicije, privlačna destinacija za investitore iz cijelog svijeta.

Dodik je Iksu napisao da počinje izgradnja 17 kilometara duge dionice Bijeljina-Brčko, na trasi auto-puta Rača-Banjaluka i da se nastavlja ostvarivanje vizije o povezivanju Republike Srpske i Srbije najsavremenijom saobraćajnicom.

"Sve laži o nama raspršile su se kao mjehur od sapunice, a naše opredjeljenje da gradimo mostove saradnje sa svima koji nas poštuju pokazuje svu ispravnost. Narod ima čemu da se raduje. Za Srpsku dolaze najbolje godine", poručio je Dodik.

U Bijeljini će danas, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, biti ozvaničen početak izgradnje dionice auto-puta Bijeljina–Brčko, duge 17 kilometara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Bijeljina-Brčko

Komentari (0)

Više iz rubrike

Свечаности у Залужанима присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Republika Srpska

Cvijanović: Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova na početku časne službe

2 h

0
У Великој Обарској код Бијељине почиње изградња дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.

Republika Srpska

Početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina - Brčko

2 h

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Republika Srpska

Dodik čestitao Putinu Dan Rusije: Zahvalnost za prijateljske odnose i razumijevanje

2 h

0
директор Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković: Novi kilometri za spajanje Srpske i Srbije naš strateški cilj

3 h

0

  • Najnovije

13

58

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu s nožem, nastao haos

13

52

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

13

50

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

13

43

Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

13

41

Poznate nove cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima