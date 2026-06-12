Početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina - Brčko

Svečanosti u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine prisustvuju premijer Republike Srpske Savo Minić, ministri u Vladi Srpske, kineski ambasador u BiH Li Fan, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, te predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković, te zamjenik generalnog direktora kompanije "Čajna oversiz endženiring grup" Vang Hongming.

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Radove će izvoditi kompanija "Čajna oversajz grup", uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je tri godine. Početku radova prisustvovaće i premijer Savo Minić.

Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. a finansijski definisan prošle godine i predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kompanije iz Kine.