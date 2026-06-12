Plakati osvanuli i u ''bastionu'' Marinka Božovića: Spominju se milioni

Banjaluka je prije nekoliko dana osvanula oblijepljena plakatima na kojima je meta lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i pojedini funkcioneri SDS-a.

Sada, isti plakati su se pojavili i u Istočnoj Ilidži, čiji je načelnik Marinko Božović, upravo jedan od tih prozvanih SDS-ovih funkcionera.

Na plakatima se nalazi fotografija Draška Stanivukovića ispred grba SDS-a, dok su ispod ispisane poruke: "Božović – 1 milion evra“, "Babalj – 1,5 miliona evra“ i "Blanuša – 2 miliona evra“, uz ironični slogan "Za sve drugo tu je Masterkard“.

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Posebno je zanimljivo što su plakati sada osvanuli upravo u Istočnoj Ilidži. Među stanovnicima ove opštine, ali i među članovima SDS-a, posljednjih dana sve glasnije kruže priče o nezadovoljstvu ljudi koji ne mogu da se pomire sa pokušajima da SDS praktično postane izborna infrastruktura za lidera druge političke organizacije, odnosno lično Draška Stanivukovića.

Upravo tim plakatima se aludira da je pomenuti trojac ostvario finansijske koristi "saradnjom" sa Stanivukovićem.

Mnogi članovi i simpatizeri stranke otvoreno postavljaju pitanje kako je moguće da pojedini funkcioneri SDS-a toliko energije ulažu u promociju kandidature Draška Stanivukovića, dok istovremeno sopstvenu stranku guraju u jednu od najvećih kriza od njenog osnivanja.

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Posebno na udaru kritika našli su se Marinko Božović i Darko Babalj, koji su posljednjih mjeseci među najglasnijim zagovornicima približavanja Stanivukoviću. Njihovi politički protivnici tvrde da su upravo oni bili ključni promotori ideje da SDS odustane od vlastitog kandidata i podrži lidera Pokreta Sigurna Srpska.

Ni Branko Blanuša nije ostao pošteđen. Dio članstva smatra da je svojim političkim potezima i neodlučnošću doprinio haosu koji danas potresa stranku, dok drugi tvrde da je upravo odbijanje da se SDS potpuno stavi u službu Stanivukovićeve kampanje dovelo do pobune na terenu.

Zbog toga se među opozicionim biračima sve češće može čuti isto pitanje: ako je SDS stranka koja je stvarala Republiku Srpsku, kako je došla u situaciju da se mjesecima bavi isključivo time hoće li podržati lidera druge političke organizacije?

Dok odgovora nema, plakati se šire. Prvo Banjaluka, sada Istočna Ilidža. A ono što je počelo kao unutarstranačko nezadovoljstvo sve više poprima obrise otvorene pobune protiv politike koja je SDS dovela na ivicu potpunog raspada.