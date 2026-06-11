Minić: Malo ko može, kao Srpska, da u par dana ima diplomatske sastanke i sa Rusijom i SAD-om

Mislim da ne postoji nijedna država u okruženju koja u ovom momentu može imati diplomatske sastanke u par dana i sa Rusijom i sa SAD-om, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Na tribini "Republika Srpska - Juče, danas, sutra", minić je istakao da je ovo veoma bitno za pozicioniranje Srpske.

"Ovo je veoma bitno za pozicioniranje Srpske, pogotovo kada kreću investicioni ciklusi i kada budemo imali jedan dobar politički status i možemo reći da je Srpska sigurna", rekao je Minić.

Minić je istakao da će večeras sa građanima u Bijeljini razgovarati o značaju očuvanja institucija Republike Srpske.

"Dobro znate da je postupak koji je vodio Sud BiH imao jedino za cilj instituciju predsjednika Republike Srpske. Nakon toga se dešavalo sve ovo sa Vladom Republike Srpske, ali evo mogu reći da smo iz ovog svega izašli jači", rekao je Minić.

On je istakao da je bitno da današnjica Republike Srpske podrazumijeva jedan veliki investicioni ciklus i sve ono što je Vlada Republike Srpske donijela na današnjoj sjednici kada su u pitanju plate, penzije, materinski dodatak, podrška borcima, odnosno podrška za sve kategorije.

"Želimo i sagledamo stvari kada je u pitanju Republika Srpska sutra, naša budućnost, sve ono što se u ovom momentu od strane rukovodstva Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika radi na međunarodnoj sceni, što je veoma bitno", rekao je Minić.