Počela sanacija stare prijedorske ceste

Stara prijedorska cesta, dužine 1.700 metara, dobija novo ruho. Put će biti širok pet metara i 20 centimetara sa trotoarom. Biće za to izdvojeno 1,2 miliona KM. Prva faza sanacije trebalo bi da bude završena u septembru. Mještani banjalučkog naselja Dragočaj jedva dočekali. Omogućiće im to bolje uslove za život.

„Stara prijedorska cesta je jedna od najfrekventnijih saobraćajnica na području MZ Dragočaj. Savjet MZ je protekle tri godine predavao inicijativu za rekonstrukciju i sanaciju saobraćajnice, ali od grada do sada nismo dobili konkretne odgovore“, rekao je Danijel Dojčinović, predsjednik MZ Dragočaj.

Odgovor je zato stigao iz „Puteva Srpske“. Plan je, kako tamo kažu, da cijela dionica bude završena do kraja godine.

„Prva faza radova biće 600 metara, dakle 300 metara iz ovog pravca i 300 metara iz onog pravca. Preostali dio ćemo raditi sukcesivno, kako budemo rješavali imovinske odnose. Bitno je napomenuti da je ova saobraćajnica apsolutno u nadležnosti grada Banjaluke. Međutim, mi smo na insistiranje građana, izašli građanima u susret i na osnovu odluke Vlade i saglasnosti Grada Banjaluke obezbijedili sredstva, uradili projektno – plansku dokumentaciju i evo, kao što vidite, danas pristupili radovima“, rekao je Miroslav Janković, v.d. direktora "Puteva Republike Srpske".

Da i mještani Dragočaja zaslužuju bolju putnu infrastrukturu poruka je lidera SNSD-a, koji je krajem prošle godine i obećao sanaciju tog puta.

„I onda ste mi se žalili, kažete da ovdje nešto nije uredu, evo sada smo u prilici da to rješavamo tako što ćemo početi sada i nećemo stati dok ne riješimo ovu dionicu koja vama predstavlja problem. Završavamo, ono što kažemo, mi ćemo završiti. Danas se Republika nalazi u dobroj poziciji, dobroj kondiciji“, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prepoznati su i drugi problemi u toj mjesnoj zajednici, tvrde u SNSD-u. Između ostalog, kako kažu, radilo se na Domu kulture, instalirano je novo grijanje, te izgrađen pristupni put i parking.

„Dalje inicijativa od strane građana se odnosila i na izgradnju vodovoda za potkozarska sela, jer u ljetnom periodu je loše vodosnabdijevanje. Skupštinska većina je, predvođena SNSD-om, donijela odluku da se obezbijede sredstva za realizaciju vodosnabdijevanja, odnosno novog cjevovoda od Petrićevca do Novakovića, koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje vode za sva potkozarska sela i za sam Dragočaj“, rekao je Goran Maričić, predsjednik GrO SNSD-a Banjaluka.

Institucije Srpske prepoznaju potrebe stanovnika, poruka je Željke Cvijanović.

„Reći ću da me posebno raduje činjenica za iskazanom potrebom za novim vrtićem. To znači da u našem Dragočaju imamo mlade porodice koje imaju djecu, koja treba da idu u vrtić i sigurno ćemo zajedno, kao sve institucije na republičkom nivou pokazati svoju sposobnost prema zahtjevima te vrste, ali isto tako očekujemo od lokalnih vlasti da odrade svoj dio posla“, kazala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Republičke vlasti su, tvrdi Cvijanović, u Dragočaju već radile na stvaranju boljih uslova za obrazovanje đaka. Novac će biti odobren kako za vrtić, tako i za vodovod.