Vlada uputila Božoviću objašnjenje o proceduri podnošenja prijava za projekte

Nakon odgovora Vlade Srpske načelniku Istočne Ilidže Marinku Božoviću u kojem se navodi da je u ovu opštinu Vlada uložila 8.257.997,50 KM, te da je procedura za podnošenje prijava za projekte ista za sve opštine i gradove, danas je Božoviću iz Vlade srpske stiglo i objašnjenje na koji način to treba uraditi.

"IP obrazac koji popunjavate u 2026. godini odnosi se na period 2027-2029. godina i može biti odobren isključivo iz budžeta za 2027. godinu.

Kada u IP obrazac unesete dva, tri ili sedam projekata, neophodno je da Program javnih investicija bude usvojen, a nakon toga se Ministarstvu finansija upućuje dopis kojim se predlažu jedan ili dva prioritetna projekta za odobravanje i finansiranje.

Poštovani načelniče,



IP obrazac koji popunjavate u 2026. godini odnosi se na period 2027-2029. godina i može biti odobren isključivo iz budžeta za 2027. godinu.



Kada u IP obrazac unesete dva, tri ili sedam projekata, neophodno je da Program javnih investicija bude usvojen, a nakon… https://t.co/Wna5RHDHTw — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) June 11, 2026

Do sada takav dopis nikada niste dostavili.

Molimo Vas da obratite pažnju na procedure koje su u obavezi da poštuju sve opštine i gradovi.

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo finansija su na raspolaganju za sve informacije", navodi se u objavi Vlade Srpske na mreži Iks.