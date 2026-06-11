Vlada uputila Božoviću objašnjenje o proceduri podnošenja prijava za projekte

Autor:ATV
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Nakon odgovora Vlade Srpske načelniku Istočne Ilidže Marinku Božoviću u kojem se navodi da je u ovu opštinu Vlada uložila 8.257.997,50 KM, te da je procedura za podnošenje prijava za projekte ista za sve opštine i gradove, danas je Božoviću iz Vlade srpske stiglo i objašnjenje na koji način to treba uraditi.
"IP obrazac koji popunjavate u 2026. godini odnosi se na period 2027-2029. godina i može biti odobren isključivo iz budžeta za 2027. godinu.
Kada u IP obrazac unesete dva, tri ili sedam projekata, neophodno je da Program javnih investicija bude usvojen, a nakon toga se Ministarstvu finansija upućuje dopis kojim se predlažu jedan ili dva prioritetna projekta za odobravanje i finansiranje.
Poštovani načelniče,— Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) June 11, 2026
IP obrazac koji popunjavate u 2026. godini odnosi se na period 2027-2029. godina i može biti odobren isključivo iz budžeta za 2027. godinu.
Kada u IP obrazac unesete dva, tri ili sedam projekata, neophodno je da Program javnih investicija bude usvojen, a nakon… https://t.co/Wna5RHDHTw
Do sada takav dopis nikada niste dostavili.
Molimo Vas da obratite pažnju na procedure koje su u obavezi da poštuju sve opštine i gradovi.
Vlada Republike Srpske i Ministarstvo finansija su na raspolaganju za sve informacije", navodi se u objavi Vlade Srpske na mreži Iks.
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