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Vlada uputila Božoviću objašnjenje o proceduri podnošenja prijava za projekte

Autor:

ATV
11.06.2026 18:11

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Nakon odgovora Vlade Srpske načelniku Istočne Ilidže Marinku Božoviću u kojem se navodi da je u ovu opštinu Vlada uložila 8.257.997,50 KM, te da je procedura za podnošenje prijava za projekte ista za sve opštine i gradove, danas je Božoviću iz Vlade srpske stiglo i objašnjenje na koji način to treba uraditi.

"IP obrazac koji popunjavate u 2026. godini odnosi se na period 2027-2029. godina i može biti odobren isključivo iz budžeta za 2027. godinu.

Kada u IP obrazac unesete dva, tri ili sedam projekata, neophodno je da Program javnih investicija bude usvojen, a nakon toga se Ministarstvu finansija upućuje dopis kojim se predlažu jedan ili dva prioritetna projekta za odobravanje i finansiranje.

Do sada takav dopis nikada niste dostavili.

Molimo Vas da obratite pažnju na procedure koje su u obavezi da poštuju sve opštine i gradovi.

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo finansija su na raspolaganju za sve informacije", navodi se u objavi Vlade Srpske na mreži Iks.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Marinko Božović

Istočna Ilidža

Lokalna samouprava

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