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Nove odluke Vlade: Stipendiranje deficitarnih zanimanja i pomoć radnicima koji su ostali bez posla

Autor:

ATV
11.06.2026 16:22

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o stipendiranju deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu u kojoj se ističe da će učenicima prvih razreda srednjih škola biti obezbijeđena stipendija od 100 KM i troškovi prevoza.

"S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je i ove godine planiralo sredstva za stipendije za učenike koji upisuju deficitarna zanimanja. Za tu namjenu u ovoj godini obezbijeđeno je 900.000 KM", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Pravilnikom o planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola predviđen je upis 944 učenika u 20 deficitarnih zanimanja i devet struka, u 40 srednjih škola, na području 29 jedinica lokalne samouprave.

U proteklih šest godina, za stipendiranje deficitarnih zanimanja, iz budžeta Republike Srpske izdvojeno je oko 4,2 miliona KM, od čega 2,8 miliona KM za stipendije i 1,4 miliona KM za prevoz, a stipendirano je više od 3.500 učenika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika.

Ovom odlukom odobreno je 92.880 KM za potpunu i d‌jelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 189 radnika iz sedam preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

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Tagovi :

Deficitarna zanimanja

Vlada Republike Srpske

nezaposlene osobe

Ministarstvo prosvjete

Biro za zapošljavanje

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