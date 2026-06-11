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Nova svađa: Vukanović ide s Crnatkom, Savanović napušta "Za pravdu i red"?

Autor:

ATV
11.06.2026 16:07

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Нова свађа: Вукановић иде с Црнатком, Савановић напушта "За правду и ред"?
Foto: ATV

Nebojša Vukanović, lider pokreta "Za pravdu i red", u susret predstojećim izborima zakazanim za oktobar ove godine, potvrdio je partnerstvo ove političke opcije sa Igorom Crnatkom i njegovom novoosnovanom strankom "PDP Republike Srpske".

Uspostavljanjem saradnje između ove dvije političke opcije nisu bili svi zadovoljni, a među njima je i Milan Savanović, narodni poslanik pokreta "Za pravdu i red" u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Informaciju da će okrenuti leđa Vukanoviću, Savanović nije htio da komentariše.

"Zovite lidera pokreta", rekao je kratko Savanović.

Za razliku od njega, Vukanović je htio dati izjavu, te je potvrdio partnerstvo sa Crnatkom.

"Savanović nije bio zadovoljan činjenicom da pravimo partnerstvo sa Igorom Crnatkom", kazao je on za "Nezavisne novine".

Na pitanje da li očekuje da će Savanović napustiti njegove redove, kazao je da ne zna hoće li se to desiti.

"Sve je na volju. To je tako. Mi smo odlučili da pravimo savez sa Igorom Crnatkom. To se nekim ljudima nije dopalo, ali Bože moj, šta ćemo. Tako je, kako je", kazao je Vukanović.

Savanović zamjenik predsjednika Kluba u NS RS

Podsjećamo, Milan Savanović izabran je za narodnog poslanika na izborima 2022. godine, te je u Narodnoj skupštini poslanik pokreta "Za pravdu i red". Ujedno je, kako se navodi na sajtu Narodne skupštine Republike Srpske, zamjenik predsjednika Kluba poslanika "Za pravdu i red".

Takođe, zamjenik je predsjednika Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

Crnadak u maju osnovao stranku

Takođe, podsjećamo, da je Igor Crnadak, 7. maja, objavio da je osnovao stranku PDP Republike Srpske.

"Mi idemo na izbore. PDP Republike Srpske biće na listiću, u oktobru kada budete glasali", rekao je Crnadak i dodao:

"Idemo na ove izbore da pomognemo da se naše društvo promijeni, da se naša ideja o modernoj i razvijenoj Republici Srpskoj realizuje".

Crnadak je donedavno obavljao funkcije potpredsjednika PDP-a i šefa poslaničkog kluba te stranke u NS RS. Stranku i funkcije je napustio zbog neslaganja sa predsjednikom partije i liderom pokreta "Sigurna Srpska" Draškom Stanivukovićem.

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Igor Crnadak

Nebojša Vukanović

Milan Savanović

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