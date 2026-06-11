Selak: Pravo i obaveza Ustavnog suda Srpske da štiti ustavni poredak

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak izjavio je da Ministarstvo pravde dosljedno podržava pravo na slobodu mišljenja i javno izražavanje stavova, kao jedno od osnovnih prava garantovanih Ustavom Republike Srpske i Ustavom BiH.

"Smatram da je ne samo pravo, već i obaveza Ustavnog suda Republike Srpske da o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka Republike Srpske, ali i BiH, zauzima stavove i sa njima upoznaje javnost", izjavio je ministar Selak.

On je naglasio da razvijena demokratska društva počivaju na otvorenom dijalogu institucija i građana, te da je od posebnog značaja kada institucije od najvišeg ustavnopravnog značaja, kakva je Ustavni sud Republike Srpske, svoje stručne ocjene i pravne argumente ne zadržavaju samo u okvirima stručne javnosti, već ih predstavljaju i građanima.

"Zbog toga cijenim i podržavam doprinos Ustavnog suda Republike Srpske da na argumentovan, objektivan i stručan način otvori raspravu o dosadašnjoj praksi i tumačenju Ustava BiH, ali i cjelokupnog dejtonskog poretka, od strane Ustavnog suda BiH", istakao je ministar Selak.

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Prema njegovim riječima, posebno je važno da se o ovim pitanjima razgovara na osnovu pravnih argumenata, činjenica i ustavnih načela, a ne političkih kvalifikacija.

"Kada su stavovi zasnovani na pravu, stručnoj analizi i objektivnoj ocjeni, oni predstavljaju vrijedan doprinos jačanju pravne sigurnosti, ustavnog dijaloga i vladavine prava", naveo je ministar Selak.

Ministar Selak je ukazao i na činjenicu da se u konkretnom slučaju ne dovode u pitanje odluke Ustavnog suda BiH koje su donesene povodom akata usvojenih u Parlamentarnoj skupštini BiH, već odluke koje su se odnosile na akte nametane od strane visokih predstavnika, koji za takvo postupanje nemaju uporište u Ustavu BiH niti u Dejtonskom sporazumu.

„Upravo u tome leži suštinska i veoma značajna razlika. Pravna rasprava koja se vodi ne odnosi se na osporavanje nadležnosti Ustavnog suda BiH u okvirima predviđenim Ustavom, već na pitanje da li akti koje donosi neizabrani strani zvaničnik mogu proizvoditi pravne posljedice kao akti zakonodavne vlasti. To je pitanje koje zaslužuje ozbiljnu pravnu analizu i argumentovanu raspravu. Odgovor na ovo pitanje biće ujedno i odgovor na pitanje da li u BiH i u kojoj mjeri postoji vladavina prava", poručio je ministar Selak.

On je naglasio da je pravo, a ne politika, jedini ispravan okvir za vođenje takvih rasprava.

"Ministarstvo pravde Republike Srpske podržava stručnu i javnu raspravu o svim važnim ustavnopravnim pitanjima. Uvjeren sam da se samo kroz argumentovan dijalog, uzajamno uvažavanje i dosljedno poštovanje ustavnih načela može doprinijeti zaštiti ustavnog poretka, jačanju vladavine prava i unapređenju demokratskih procesa", zaključio je ministar Selak.