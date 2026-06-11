Cvijanović: Britanski Dom lordova zastupa politiku Pedija Ešdauna

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da britanski Dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje "države BiH" po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića.

Ona je navela da se sva politika Velike Britanije prema BiH naslanja na tu tezu i istakal da je licemjerno da Britanci sada pričaju kako neko treba ići u EU, a otišli su na referendum i izglasali da njihova zemlja izađe iz EU.

"Razduživali su se s njima, pravili sporazume kojima su uredili neke odnose", rekla je Cvijanovićeva odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci.

Ona je istakla da je posebno licemjerno da se neko uopšte treba baviti situacijom u BiH, a predstavlja neki od domova određenog parlamenta negdje na svijetu.

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"I to se bave na način koji je prilično obmanjujući, tendenciozan i ciljano usmjeren protiv Republike Srpske, SNSD-a i Milorada Dodika", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da je dovoljno pogledati politiku koja je napisana u Ešdaunovoj autobiografiji, te da je i današnje ponašanje Doma lordova dio te politike.

"Taj Britanac bio je ovdje i mijenjao zakone, sankcionisao ljude, ostavljao naše ljude bez ličnih dokumenata, maltretirao nas na svaki mogući način, a na kraju bi rekao da je to pravljenje demokratije. Pročitajte tu rečenicu i vidjećete. Kaže – `pravio je na način da postane u skladu onim ciljevima koje je promovisao Alija Izetbegović, njegov prijatelj, tokom rata`. Sve što gledate u Domu lordova je ta politika", naglasila je Cvijanovićeva.

Britanski Dom lordova danas bi trebalo da raspravlja o stanju u BiH, a u objavljenom izvještaju, između ostalog, navode da Rusija nastavlja da pruža političku podršku vlastima Srpske. Posebnu pažnju u dokumentu posvetili su predsjedniku SNSD-a, tvrdeći da njegova politika slabi institucije BiH.

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/SRNA/