Minić sa predstavnicima Kinološkog saveza: Malo je tako odanih drugara kao što su psi

Autor:ATV
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se sa predstavnicima Kinološkog saveza Srpske koji su mu uručili zahvalnicu.
"Hvala Kinološkom savezu Republike Srpske na prijateljskoj posjeti i zahvalnici", napisao je Minić na Iksu.
On je na ovoj društvenoj mreži objavio fotografije sa članovima Kinološkog saveza, ali i sa psima navodeći da je Tempo i danas njegov vjerni saputnik, a da je Zidan, nažalost, u lijepom sjećanju.
"U životu čovjek sretne mnoge, ali malo tako odanih drugara kakvi su psi", istakao je Minić.
Hvala Kinološkom savezu Republike Srpske na prijateljskoj posjeti i zahvalnici.— Savo Minić (@minic_savo) June 11, 2026
U životu čovjek sretne mnoge, ali malo tako odanih drugara kakvi su psi. Tempo je i danas moj vjerni saputnik, a Zidan je, nažalost, u lijepom sjećanju. pic.twitter.com/ZYI30DATgs
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