Minić sa predstavnicima Kinološkog saveza: Malo je tako odanih drugara kao što su psi

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se sa predstavnicima Kinološkog saveza Srpske koji su mu uručili zahvalnicu.

"Hvala Kinološkom savezu Republike Srpske na prijateljskoj posjeti i zahvalnici", napisao je Minić na Iksu.

On je na ovoj društvenoj mreži objavio fotografije sa članovima Kinološkog saveza, ali i sa psima navodeći da je Tempo i danas njegov vjerni saputnik, a da je Zidan, nažalost, u lijepom sjećanju.

"U životu čovjek sretne mnoge, ali malo tako odanih drugara kakvi su psi", istakao je Minić.