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Minić sa predstavnicima Kinološkog saveza: Malo je tako odanih drugara kao što su psi

Autor:

ATV
11.06.2026 12:44

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић мази пса.
Foto: Printscreen/X

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se sa predstavnicima Kinološkog saveza Srpske koji su mu uručili zahvalnicu.

"Hvala Kinološkom savezu Republike Srpske na prijateljskoj posjeti i zahvalnici", napisao je Minić na Iksu.

On je na ovoj društvenoj mreži objavio fotografije sa članovima Kinološkog saveza, ali i sa psima navodeći da je Tempo i danas njegov vjerni saputnik, a da je Zidan, nažalost, u lijepom sjećanju.

"U životu čovjek sretne mnoge, ali malo tako odanih drugara kakvi su psi", istakao je Minić.

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Savo Minić

pas

Republika Srpska

Kinološki savez Republike Srpske

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